Távolsági vizsgálatok, elektronikus receptek

A családorvosok és a szükségállapot idején betegek fogadása nélkül működő járóbeteg-rendelők szakorvosai telefonon vagy videókapcsolat révén is felírhatnak gyógyszeres kezelést pácienseik számára, és kiállíthatnak online recepteket, amelyeket szintén elektronikus úton juttatnak el az érintetteknek – egy hétfőn kiadott kormányhatározat rendelkezik erről. Ebben az időszakban nem kötelező az egészségbiztosítási kártya használata.

Lapunk érdeklődésére dr. Lucia Șereș, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke elmondta, az új módszertan lehetőséget teremt arra, hogy kerüljék a személyes találkozást a páciensekkel, de azokban az esetekben, ha a telefonbeszélgetés nem elegendő ahhoz, hogy diagnózist állítsanak fel és ennek megfelelő kezelést írjanak elő, továbbra is javasolják a vizsgálatot, ennek pontos időpontját egyeztetik a beteggel. Az időpont egyeztetése azokra az esetekre is érvényes, amikor a páciensnek vagy egy családtagjának nincs internetes elérhetősége és személyesen kívánja átvenni a receptet.

Kérdésünkre, hogy jelenleg működik-e mindenik háromszéki családorvosi rendelő, illetve tettek-e lépéseket azért, hogy a családorvosokon is elvégezzék a koronavírustesztet, Șereș doktornő azt mondta, két rendelő bezárt, mivel az érintett orvosok otthoni elszigetelésben vannak, átmenetileg helyettes szakember látja el a betegeket. A családorvosok országos szervezete kérte, hogy minden tagjukat teszteljék le, kérésükre azonban még nem kaptak választ – mondotta.

A hétfői kormányhatározat értelmében a családorvosok és a szakorvosok közvetlenül a páciens által megnevezett gyógyszertár e-mail-címére is elküldhetik a receptet, az orvosnak azonban előtte meg kell érdeklődnie, hogy a felírt orvosság van-e készleten. Állandó gyógyszeres kezelés alatt álló krónikus betegek számára a háziorvosok továbbra is kiállíthatnak receptet anélkül, hogy ehhez szakorvosi újraértékelésre lenne szükség. A szakvizsgálatra, laboratóriumi analízisre vonatkozó küldőpapírok, valamint az orvosi segédeszközökre kiállított szakorvosi ajánlások érvényességi határidejét kilencven nappal meghosszabbították. Sürgősségi esetben a megyei egészségbiztosítási pénztár a szükségállapot ideje alatt is bocsát ki jóváhagyást orvosi segédeszközre, a sürgősségi helyzetet ellenben szakorvosnak kell igazolnia – közölte lapunk érdeklődésére az intézmény elnöke. Dragoș Tatu elmondta, bár a megyei egészségbiztosítási pénztár jelenleg nem fogad ügyfeleket, de az intézmény bejáratánál lévő postaládában elhelyezett dokumentumok alapján, illetve elektronikus úton megoldják a lakossági kéréseket.

A koronavírusos megbetegedésben, illetve ennek szövődményeiben szenvedő betegek kezeléséhez szükséges egészségügyi és gyógyszerellátást a szükségállapot idején mindenki megkapja, aki Romániában tartózkodik, ennek költségeit az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Alap költségvetéséből finanszírozzák – áll a hétfőn kiadott kormányhatározatban.