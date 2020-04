A közbiztonság érdekében

Az utóbbi napokban egyre több boltba törtek be, de magánlakásokban is egyre sűrűbben fordulnak meg tolvajok: a kijárási tilalom bevezetése óta a közbiztonság Sepsiszentgyörgyön, de Háromszék-szerte is nagyon sokat romlott. A rend helyreállításának lehetőségeiről Antal Árpád polgármestert kérdeztük.

Több évtizedes problémák szőnyeg alá seprése vulkánszerűen tör fel most a társadalomban, hogy a közbiztonságnál maradjunk: tény, hogy Románia bűnözőket is exportált Nyugat-Európába, akiknek egy része hazajött, és itthon is bűnözésből akar megélni, a rendvédelmi szervek meg nem voltak erre felkészülve – mondta a polgármester. Válsághelyzetben, legyen az gazdasági vagy járvány okozta krízis, mindig azok kerülnek a legnagyobb bajba, akiknek nem volt törvényes jövedelme, elsőként tehát a feketegazdaságban dolgozók és a bűnözők. Mi, a város vezetése – tekintettel, hogy jelen pillanatban semmilyen rendvédelmi szerv felett nem rendelkezünk, hiszen a helyi rendőrség irányítása is a belügyminisztérium hatáskörébe került – egyebet nem tehetünk, mint nyomást gyakorolunk a rendfenntartó egységekre, hogy a törvényt mindenhol egyformán tartsák és tartassák be, ugyanúgy a főtéren, mint a Csíki negyedben, ugyanúgy az Állomás negyedben, mint az Őrkőn. De nyomást gyakorolunk a hatóságokra is, múlt héten Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és az én kezdeményezésemre összehívtuk a megyei készenléti bizottságot, az ülésen két napirendi pont szerepelt: a megyei kórházban kialakult helyzet és a közbiztonság kérdése. Utóbbival kapcsolatban javaslatokat fogalmaztunk meg, külön beszéltünk az őrkőiek helyzetéről, s bár különböző lépéseket előkészítettünk már, de szükség volt a készültség negyedik fokozatának bevezetésére ahhoz, hogy a közbiztonságot javító bizonyos döntéseket meg lehessen hozni, magyarázta a polgármester.