Segítik a jövedelem nélkül maradtakat

Iratcsomójuk összeállításához ajánlott fel segítséget Sepsiszentgyörgy önkormányzata azoknak a helybelieknek, akik a rendkívüli állapot miatt jövedelem nélkül maradtak és eddig nem részesültek szociális segélyben. A rászorulókat arra biztatja a városháza e célból alakult stratégiai munkacsoportja – amely a Szociális Igazgatóság (román betűszóval DAS) és a Sepsi GAL akciócsoport munkatársaiból áll –, hogy éljenek a lehetőséggel, mert ha nem is nagy a támogatás összege, de legalább biztos, és valós segítséget jelenthet a nehéz helyzetben levőknek. A városháza közleménye szerint szociális segélyre és családi pótlékra minden olyan személy jogosult, akinek semmilyen regisztrált jövedelme nincs. A két juttatás nem zárja ki egymást, tehát mindkettőt meg lehet kapni ugyanarra az időszakra, ám a szociális segélyért közmunkát kell végezni. Ezeknek a feladatoknak a listáját most bővítik, hogy minél több igénylő számára elérhető legyen a segély. A pontosított információk értelmében a gyermekpénzt, bár nem számít jövedelemnek, de be kell jelenteni. A Szociális Igazgatóság (DAS) telefonos elérhetősége a következő: 0267 312 111. E-mail: office@dassepsi.ro.

Telefonos ügyfélszolgáltatás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodája ugyan zárva tart, de folyamatos telefonos ügyfélszolgáltatást biztosítanak a magyar állampolgársággal rendelkezőknek az alábbi program szerint: hétfőtől péntekig 9–13 óráig Kiss Erika (telefon: 0768 193 581) és 13–17 óráig Ferencz Attila (telefon: 0744 596 051).

Értesítik a hadiárva-támogatásban részesülőket és hozzátartozóikat, hogy az életbenléti nyilatkozat határidejét meghatározatlan időre meghosszabbították. Tehát már nem érvényes a levélben feltüntetett 30 nap. Ugyanakkor nagyon fontos közlemény az idén született gyermekek magyar állampolgársággal rendelkező szülei számára: az anyasági és babakötvény-támogatás igénylése folyamatos. Kérik a szülőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot Kiss Erikával a 0768 193 581-es telefonszámon. Felhívják továbbá az érdekeltek figyelmét, hogy az anyakönyveztetési és a támogatási kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet csak leadni.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A román színház Facebook-oldalán felvételeket tesznek közzé a színház eddigi előadásairól. A következő produkciókat ajánlják: ma 11 órától Mâinile cuvintelor (A szavak kezei, versműsor, összeállította Camelia Paraschiv Katai), 19 órától Orb de mină (Bányavakság, rendező: Catinca Drăgănescu); pénteken 11 órától Leul Ra (Rá, az oroszlán, Marius Popa és Cezar Ghioca által jegyzett musical), 12 órától Jurnal de România. Sfântu Gheorghe (Romániai napló. Sepsiszentgyörgy, rendező: Carmen Lidia Vidu).

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Farsangbúcsúztató Nagybaconban. 20.10 450 év – az unitárius egyház történetéről beszél Molnár Imola baróti unitárius lelkész. 21.24 Holtomiglan-holtodiglan – A házasság hete Erdővidéken ökumenikus rendezvénysorozat összefoglalója. A televízió adásai az erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Élelmiszergyűjtés

A Háromszéki Közösségi Ala­pítvány élelmiszergyűjtést szervez az éhezőknek. Olyan emberekről van szó, akik általában mások könyörületéből élnek és a korlátozások miatt nem jutnak élelemhez. A gyűjtés a Bertis üzletekben történik Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovásznán. Készételeket gyűjtenek, tehát ami készítést nem igényel és azonnal fogyasztható (pl. konzervek, tejtermékek, pékáru, gyümölcs stb.). Arra kérik a vásárlókat, hogy a vásárolt élelmiszerekből ajánljanak fel egyet-egyet erre a célra, és helyezzék azt el a gyűjtőkosárba. A program folyamatosan működik mindaddig, amíg a szükséghelyzet tart. Az üzletekben felajánlott élelmet a Salvatore Egyesület önkéntesei gyűjtik össze, és egy ellenőrzött nyilvántartás alapján szállítják ki a rászoruló családoknak, embereknek. A segélyhívásokat a 0758 629 919-es telefonszámon várják. Kérik továbbá azokat, akiknek tudomásuk van olyan családokról, amelyek ilyen segítségre szorulnak, hogy szintén a megadott telefonszámot hívják.

Segítenek az időseken Sepsiszentgyörgyön

Alapélelmiszerekből és higiéniai termékekből álló csomagok megvásárlását és ingyenes házhoz szállítását igényelhetik Sepsiszentgyörgyön azok az idősek, akik egyedül élnek, segítségre szorulnak, illetve nem hagyhatják el az otthonukat. A szolgáltatás igénybevételéért hétköznapokon 9–15 óráig a következő telefonszámokat kell hívni: 0783 017 987, 0787 298 147.

A civil szervezetek önkéntesei a csomagokat 24 órán belül házhoz viszik, kivéve azokat, amelyeket a pénteki nap során igényelnek, ezeket csak hétfőn szállítják ki. Amennyiben valaki friss zöldséget vagy gyümölcsöt is vásárol, 48 órán belül kapja meg a csomagot.

Lelki segély telefonon

Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Ingyenes lomtalanítási kampány

Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Tega köztisztasági vállalattal közösen lomtalanítási kampányt indított, amelynek célja a háztartásokban felhalmozott felesleges tárgyak ingyenes elszállítása. A sepsiszentgyörgyi lakosok a 0267 310 123-as telefonszámon egyeztethetnek a lomok ingyenes elszállításáról.

A kerti eredetű, nagyobb méretű zöld hulladékok (nyesedék, nagyobb ágak) esetében arra kérik a kertes házak lakóit, hogy a hulladékszállítás napján helyezzék ki ezeket is. Így ha nem is azonnal, de a lehető legrövidebb időn belül elszállítják azokat. Az intézményi karanténban tartózkodó, illetve a házi elkülönítésbe vonult személyek esetén nem a Tega, hanem egy veszélyes hulladékok szállítására szakosodott cég viszi el a hulladékot.

A köztisztasági vállalat hulladékgyűjtési és elszállítási programja nem változik, minden a megszokott rend szerint működik a továbbiakban is.