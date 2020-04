A klub a koronavírus-járvány miatt hetekkel ezelőtt vezette be azt a protokollt, hogy a futballisták csak a vezetőség jóváhagyásával hagyhatják el a várost. A két, korábban a román válogatottban is pályára lépő játékos azonban a múlt héten engedély nélkül hazautazott.

„Ezzel nemcsak a szigorú belső szabályaink, hanem az előírásokkal szemben is vétettek, kockáztatva csapattársaik és hozzátartozóik egészségét is. Keddre nem is érkeztek vissza, ha pedig visszajönnének a Magyarországnál fertőzöttebb területről, Romániából, akkor kéthetes karantén várna rájuk. Ebben a helyzetben, amikor nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra, az ő tettük elítélendő, az ezzel járó esetleges kockázatokat nem vállalhatjuk be. Felelőtlenségük a mi biztonságra való törekvéseinkkel éppen szembe megy. Mindez súlyos szerződésszegésnek bizonyul, amit nem tudunk tolerálni. Ebben a helyzetben nem tehetünk különbséget játékos és játékos között, és a korábbiakban bármennyit is segített nekünk Gheorghe Grozav, ez a tette megengedhetetlen és megbocsáthatatlan. A játékos érdemeit nem vitatjuk el, köszönjük neki az eddigieket. Iasmin Latovlevici pedig nem jutott el odáig, hogy lehetőséghez jusson” – fogalmazott Révész Attila.

A 33 éves Latovlevici idén télen csatlakozott a szabolcsi együtteshez, amelynek tavaly január óta Grozav valóban meghatározó tagja volt. A 29 éves szélső nevéhez ebben a szezonban hét gól és öt gólpassz fűződött, míg az előző idényben öt találatot jegyzett és háromszor villant az előkészítő szerepében. Mindkettejük szerződése a nyáron járt volna le. A Kisvárda jelenleg a hetedik az OTP Bank Ligában, a kieső zónától azonban mindössze három pont választja el.