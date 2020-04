Júniusról is elhalasztották a labdarúgó-Európa-bajnokság eredetileg márciusra tervezett pótselejtezőit, így a bolgár–magyar összecsapást és az Izland–Románia meccset is.

Az európai szövetség (UEFA) szerdai közlése szerint a következő lehetséges időpont szeptember 3-a és 8-a, de problémát okozhat, hogy ugyanekkor kellene kezdetét vegye a Nemzetek Ligája új idénye is. A döntést az 55 tagországgal folytatott telefonos konferencia keretében hozta meg az UEFA. A magyar válogatott március 26-án Bulgária vendége lett volna Szófiában, a párharc győztese öt nappal később az izlandi–román összecsapás nyertesével küzdött volna az Eb-részvételért. Március 13-án a találkozók időpontját június 4-ére és 9-re módosították, most ezt a dátumot csúsztatták tovább. A kontinensviadalt, amelynek több európai nagyváros mellett Budapest és Bukarest is házigazdája, a koronavírus-járvány miatt szintén elhalasztották jövő nyárra.