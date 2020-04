Kevesebb mint két hónappal ezelőtt a 96 kilós Georgiosz Markulasz akadt fel dop­pingteszten metiltesztoszteron használata miatt. Sem a 26 éves Konsztantinidi, sem a 37 esztendős Markulasz nem állt előkelő helyen az olimpiai kvalifikációt illetően. Görögország a múlt héten kapta meg a 2022-es junior világbajnokság rendezési jogát. A felnőttek alatti korosztály vb-jének két év múlva a krétai Herszonisszosz ad otthont.

Miközben a görögök, sok más nemzet súlyemelőihez hasonlóan, a koronavírus-járvány miatt mostanában nem tudnak megfelelő körülmények között edzeni, addig Kínában nem hivatalosan világcsúcsok dőltek meg a múlt hét végén. A válogatottak, az edzők és a bővebb stáb a pekingi edzőközpontban végzi a napi munkát, az elmúlt héten pedig válogatóverseny keretében mérték fel az állapotukat az emelők. Ezúttal nem kellett nekik fogyasztaniuk, így a legtöbben pár kilóval a megengedett határ fölött mérlegeltek, de a viadalt így is mindenki komolyan vette, akárcsak a nemzeti televízió, a CCTV, amely közvetítette az eseményt. Li Fa-pin, Si Cse-jung és Lu Hsziao-csün is jobb eredményt ért el az aktuális világrekordnál 61, 73 és 81 kilogrammban. Ők mindhárman jelentős fölénnyel vezetik súlycsoportjuk olimpiai kvalifikációs ranglistáját. Li 180 kilót lökött, ami hat kilóval jobb, mint az indonéziai Eko Irawan világcsúcsa, és bár szakításban két gyakorlatát is elrontotta, összetettben beállította saját 318 kilogrammos csúcsát. Si szakításban 174, összetettben pedig 364 kilóval ért el jobbat – 6, illetve 1 kilóval – az általa tartott rekordoknál. Lu 379 kilós összetett eredménnyel „javított” egy kilót saját csúcsán. A speciális körülmények miatt ugyanakkor egyik eredmény sem számít hivatalos világrekordnak.