Felülvizsgálnák a Fidesz EPP-tagságát

Az Európai Néppártnak (EPP) felül kell vizsgálnia eddigi álláspontját a Fidesz tagságáról – jelentette ki Donald Tusk, az EPP elnöke a pártcsalád tagjainak írt nyílt levélben tegnap. A rendkívüli helyzetre vonatkozó jogszabályokat a koronavírus okozta járvány indokolja. Azokra szükség van még a demokrácia korlátozása árán is, azonban nem engedhető meg, hogy visszaéljenek velük. Kijelentette: a rendkívüli intézkedéseknek a koronavírus-járvány megfékezését kell szolgálniuk, nem pedig a kormányok hatalmának kiterjesztését állampolgáraik felett. Politikailag rendkívül veszélyes és erkölcsileg elfogadhatatlan a világjárványt állandó vészhelyzet kihirdetésére használni – szögezte le. Tusk szerint ez az oka annak, hogy számos aggály vetődött fel a magyarországi helyzettel kapcsolatban. Sokak szerint ugyanis túlzóak a vészhelyzeti szabályok, de legfőképp azért, mert azokat időkorlát nélkül vezetik be.

Politikai karantén

Ki kell zárni a magyar kormányt az európai uniós döntésekből a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény miatt – mondta Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter. A járvány elleni védekezésről szóló törvény miatt Magyarország ugyanis „politikai karanténba való”. Ez azt jelenti, hogy a magyar kormány az európai intézményekben nem foglalhat helyet az asztalnál. Egy olyan kormány, amely felett határozatlan ideig nincs parlamenti ellenőrzés, nem vehet részt a szakminiszteri tanácsok döntéseiben, amelyek minden embert érintenek az EU-ban – fejtette ki Jean Asselborn. A szocialista politikus hozzátette: a magyar kormányt azért kell kizárni a közös döntések meghozatalából, mert nem szabad belenyugodni abba, hogy az EU egyik tagországának kormánya diktatórikus.

Megvonni a támogatásokat

Werner Kogler osztrák alkancellár kifejtette, hogy az elfogadhatatlan törvény miatt meg kell vonni az EU-s támogatásokat Magyarországtól. A Zöldek politikusa aláhúzta: nem látja, hogy miért kellene egy „féldiktatúrát támogatni demokratikus államoktól származó közös pénzekkel”.

Nincs korlátlan hatalma

A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény nem jelenti azt, hogy a magyar kormánynak korlátlan hatalma lenne, ahogyan a bírálók gondolják, a parlament pedig bármikor vissza is vonhatja a felhatalmazást – írta blogbejegyzésében Francesco Giubilei olasz politológus, az Il Giornale jobboldali napilap munkatársa. Kiemelte, az olasz sajtóban kevés figyelmet kap, hogy a hatályos jog kifejezetten kimondja, hogy még veszélyhelyzet idején sem függeszthetőek fel az alaptörvény rendelkezései, nem korlátozható az alkotmánybíróság működése, és a kormány nem szűkítheti az alapjogokat. Aláhúzta: nem áll le a jogállamiság érvényesülését biztosító intézmények működése Magyarországon. A szerző szerint nem igaz, hogy a kormány már ne felelne a parlamentnek, miután továbbra is kötelező értesítenie a törvényhozást a bevezetett intézkedésekről. Az is fontos emellett, hogy a sokak által bírált törvényt az a parlament fogadta el, amelyben a kormánypártoknak kétharmados többségük van, azaz még csak semmi oka nem is lenne a kormánynak a testület feloszlatására.

Dicstelenség lejáratásra használni

A járvány miatt a kormányok világszerte – Nagy-Britanniától Spanyolországon és az Egyesült Államokon át egészen Indiáig – különleges jogrendet vezettek be, és számos államban nem ülésezik a parlament – írta a Látószög blogon tegnap megjelent elemzésében Frank Füredi. Álláspontja szerint teljes joggal vethetők fel kérdések és aggályok e döntés indokoltságával kapcsolatban. Csakhogy komoly vita helyett a nyugati politikai és médiaelit egyes csoportjai arra összpontosították energiáikat, hogy elítéljék a magyar kormányt, amiért állítólag diktatúrát készül bevezetni – hangsúlyozta Frank Füredi. Elemzé­sében kitért a többi között a The Washington Post kommentátorának és a The Guardian „pletykakommentátorának” ezzel kapcsolatos megnyilvánulásaira, amelyek a többi között „tőrőlmetszett diktatúra” létrejöttéről írnak. Frank Füredi megjegyezte, hogy a magyar kormányt érő médiatámadások azért többnyire nem mennek el odáig, hogy nyílt diktatúrát emlegessenek. Inkább úgy fogalmaznak, hogy az Orbán-kormány lépései utat nyitnak egy esetleges diktatúrához. A szociológus úgy vélekedett, hogy mint minden kormány, amely rendkívüli helyzettel találja szembe magát, bizonyára a magyar kabinet is elkövet majd hibákat a válság kezelésében. De azzal vádolni, hogy sui generis kizárólagos hatalomszerzésre tör, tendenciózus és rosszindulatú vitamódszer – szögezte le Füredi. Majd jelezte: a magyar kormány „vehemens denunciálása” közben a szerzők nagyvonalúan elsiklanak a kellemetlen tény fölött, miszerint Orbán Viktornak egyszerűen egyedülálló demokratikus felhatalmazása van a mai egészségügyi válsághelyzet kezelésére.

A magyar kormányról szóló cikkek valóságos keresztes hadjárattá állnak össze, és annak harcosai nyilván őszintén gondolják, csakugyan veszélyben a magyar demokrácia, és az európai értékek megvédése a tét – írta. Frank Füredi felidézte Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök Twitter-üzenetét is, amelyben azt fejtegette, hogy Magyarországot ki kellene zárni az Európai Unióból, mert veszélybe sodorja a közösség demokratikus értékeit. A XXI. Század Intézet főmunkatársa szerint a magyar kormány elleni tirádák szerzői őszintén hihetik, hogy a szabadság és a demokrácia féltése motiválja őket. Valójában a Renzi által is képviselt nemzetközi technokrata társadalom-átalakító elit harcosai ők, és csakugyan az a bajuk a magyar kormánnyal, hogy más értékeket képvisel, de nem a demokráciával, hanem a nemzeti szuverenitással kapcsolatban – írta Füredi, azt is kiemelve: attól tartanak, hogy ebben mások is követhetik.

Összegzésként úgy fogalmazott: kulturális értékekről nagyon is értelmes dolog nyílt vitát folytatni, annál dicstelenebb viszont az egészségügyi vészhelyzetet egy politikai ellenfél lejáratására felhasználni.