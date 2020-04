Nehéz helyzetben a kórházak és a családorvosi rendelők

Bevezetőben Tamás Sándor köszönetet mondott minden egészségügyi alkalmazottnak, akik ezekben a napokban, hetekben családjaik és saját egészségüket nem kímélve végzik munkájukat. A kórházi dolgozók tesztelésére vonatkozóan András-Nagy Róbert elmondta, ezt a veszélyeztetettség függvényében, öt ütemben végzik. Jelenleg a sürgősségi osztály, a röntgendiagnosztikai és a fertőző osztály személyzetét tesztelik, a második szakaszban az intenzív terápia, a tüdőgyógyászat és a belgyógyászat következik, harmadik lépésben jönnek más szakok és az adminisztrációs személyzet, mely az épületek és az eszközök karbantartását látja el.

Negyedik hullámban a pszichiátria alkalmazottjai következnek, majd az adminisztráció többi személyzete. Tovább egyeztetnek azon kismamák és nőgyógyászati páciensek teszteléséről, akik akkor feküdtek bent a szülészet-nőgyógyászaton és újszülött osztályon, amikor az említett osztályokat lezárták és kiutalásuk után a tizennégy napos otthoni elkülönítést töltik, valamint azoknak a várandósoknak a tesztvizsgálatáról, akik március 8. után a járóbeteg-rendelőben vagy kórházi beutalás alatt közvetlen kapcsolatba kerültek a kórház személyzetével.

Betegség, illetve otthoni elkülönítés miatt a kórház közel ezer alkalmazottjából jelenleg kilencvenhatan nem dolgoznak, de amint elvégzik a tesztet, és az negatív, visszatérhetnek a munkába. Lapunk kérdésére a menedzser elmondta, kedd este feloldották a karantént az intenzív osztályon, a negatív teszteredmények alapján vissza tudták állítani az ügyeleti vonalat, az asszisztensek és a kisegítő személyzet egy része is dolgozik. Az osztály alkalmazottjai kö­rében huszonnyolc teszt negatív, folytatják a szűrést.



Három pilléren

A koronavírus-fertőzéssel, illetve gyanújával nem összefüggésbe hozható betegeket a régi belgyógyászati épületben kezelik, a főépületet a COVID-19 esetek fogadására, a fertőzőét a gyanús esetek számára tartják fenn, szükség esetén az utóbbi épület egy részében is el tudnak látni fertőzötteket. Ezt a hármas elosztást a kínai koronavírus kezelési és megelőzési tapasztalatai alapján tervezték meg, ami lehetővé teszi, hogy akár kétszázötven fertőzött beteget – ha szükség, gyermekeket is –, valamint ötven-hatvan gyanús esetet lássanak el más patológiáktól elkülönítve – hangsúlyozta András-Nagy Róbert.

A menedzser elmondta, a fertőzőosztály épülete kapott egy tartalék oxigéntartályt és a főépület mellett működő oxigénelosztót egy második tartállyal szerelik fel, ezzel két és félszeresére emelik az oxigéntárolási kapacitást. Roșu igazgató közölte, ígéret szerint jövő héten elindítják a második komputertomográfot is, ami nagy segítség lesz, hisz jelenleg egyetlen eszközön végzik a vizsgálatokat fertőzötteken és nem fertőzötteken, a fertőzött betegek után egyórás szünetet kell beiktatniuk, hogy fertőtlenítsenek, s csak ez után tudják folytatni egy másik esettel.

Újságírói kérdésre válaszolva a kórház menedzsere elmondta, a védőfelszerelések, fertőtlenítők beszerzése nagyon nehéz, ebben segít a kórháznak a helyi Rotary Klub, tartalékaik egyelőre csak másfél hétre elegendőek, ez ellenben függ attól, hány beteget kell ellátniuk. Ezeket a felszereléseket igyekszenek észszerűen használni. Az alkalmazottak egyszerre több orvosi tevékenységet végeznek el, ha bemennek egy fertőzött vagy fertőzésgyanús esethez, hogy minél kevesebb védőruhát kelljen elhasználniuk – mondotta. A kitettség is számít, erre vonatkozóan az egészségügyi minisztérium kidolgozott egy útmutatót. Bizonyos esetekben elégséges egy egyszeri használatos köpeny és sebészi maszk, máskor be kell öltözni a teljes védőruhába, ami biológiai védettséget nyújt – részletezte a kórházvezető.

A járvány kockázataira való tekintettel eddig egy orvos, egy asszisztens és egy ápoló adta be felmondását a megyei kórházban. A menedzser hangsúlyozta, a szóban forgó orvos nem futott el a felelősség elől, közel hetvenéves, a kockázati kategóriába tartozik és közösen döntöttek a felmondásáról, de otthonról segíti a kórház munkáját. Egy rendelet szerint jelenleg lehetőség van versenyvizsga nélkül is alkalmazni hat hónapra személyzetet, ezt a kórház ki is használja, első lépésben az első vonalbeli szakok esetében, erről jövő héten tárgyalnak az érintettekkel – közölte a menedzser.

Támogatási programok

A járványra való tekintettel a megyei önkormányzat többféle támogatási programot nyitott meg a háromszéki egészségügy számára. Tamás Sándor elmondta, a megyei kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának bezárása után a kézdivásárhelyi kórház nagy terhelés alá került, a személyzet azonban állja a sarat. A megyei tanács fenntartása alatt működő kézdivásárhelyi és baróti kórház számára kidolgoztak egy támogatási programot, ezt egyelőre a kézdivásárhelyiek vették igénybe, de kérésre a baróti kórház is kaphat segítséget a megyei önkormányzattól.

A mai megyei tanácsülésen határoznak a megyei kórház költségvetésének módosításáról, illetve a kórház meglévő költségvetési tételeinek átalakításáról annak érdekében, hogy az intézmény rugalmasan tudja kezelni a rendelkezésére álló összegeket – ismertette tegnap Tamás Sándor. A megyevezető elmondta, a háromszéki orvoskamara elnökével egyeztettek arról, hogy a százhárom háromszéki családorvos számára egységcsomagot készítenek, de egy vonatkozó program révén, a rendelőket is segítik, a helyi önkormányzatok igénylése alapján védőeszközök, fertőtlenítőszerek beszerzését támogatják.