Strandot építenek Torján

Torja lesz az első vidéki település Kézdiszéken, ahol idén strandot létesítenek. Az üvegszálas medencét már tavaly leszállították, a tervek szerint május elsején indult volna be a fürdési idény az esti megvilágítással is rendelkező strandon, ám a koronavírus-járvány miatt még nem tudni, mikor nyílik majd meg a szabadtéri létesítmény.

A medencét a Szejkes patakából származó vezetékes vízzel fogják feltölteni. A 14×6 méteres medencét a sportcsarnok mellett helyezték el, az elképzelés szerint napozóhelyet is kialakítanak. Azért esett erre a helyszínre a választás – magyarázta Daragus Attila, Torja polgármestere –, hogy ne kelljen zuhanyzókat és mellékhelyiségeket is építeni, hiszen a sportcsarnokban ezek már rendelkezésre állnak. Daragus Attila azt is elárulta, hogy távlatilag a medencét be fogják fedni, vizét pedig melegíteni fogják, hogy egész évben és ne csak nyáron lehessen azt használni.