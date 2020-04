Háromszéken továbbra is 135-en vannak intézményes karanténban és tovább csökkent, 2340-re az otthoni elkülönítésben lévők száma – derül ki a Kovászna megyei kormányhivatal tájékoztatójából.

A betegek számáról nem ad hírt a prefektúra, de csütörtökön végre hivatalos bukaresti források közölték, megyében eddig 34 azonosított fertőzött van. Szerdán este rossz hír is érkezett, ugyancsak a fővárosból, immár Háromszéken is van halálos áldozata a járványnak, hétfőn a megyei kórház intenzív osztályán elhunyt egy 77 éves asszony. Március 18-án került kórházba, nyaki gerincvelő harántsérülése volt, lebénult, március 26-án vettek tőle mintát, két napra rá derült ki, hogy fertőzött. Arról semmit sem tudni, hogy miért két napos késéssel került be a központi statisztikákba.

A prefektus közleménye tehát a megbetegedések számáról nem közöl adatokat, ám annál aprólékosabban részletezi a rendfenntartók munkáját, hogy hány személy, gépkocsit kísértek át a megyén, vagy karanténba, hol ellenőriztek, mennyire bírságoltak. Ismét kiderül, szorgalmasan dolgoztak a rend és a csend őrei, 174 ezer lej értékben 101 bírságot osztottak ki a kijárási korlátozások megszegéséért.