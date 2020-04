Jelentős költségvetés-kiigazítást fogadott el csütörtöki ülésén Kovászna Megye Tanácsa, 1,258 millió lejt irányítottak át a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak a koronavírus elleni erőfeszítéseik támogatására. Szintén csütörtökön jelentették be a HS Timber Production (a korábbi Holzindustrie Schweighofer) osztrák óriásvállalat illetékesei, hogy cégük biztosítja a szükséges pénzösszeget – több mint 100 ezer eurót – a megyei kórháznak a koronavírustesztek elvégzését lehetővé tevő mikrobiológiai laboratórium felszereléséhez. A berendezéseket a kórház szakembereinek irányításával szerdán meg is rendelték, legtöbb három héten belül meg is érkeznek Sepsiszentgyörgyre. A beszállító ugyanakkor vállalta a személyzet kiképzését is a laboratórium használatára.

A megyei képviselő-testület ülését követő rendkívüli, online szervezett megyeinfón Tamás Sándor ismertette, hogy több, az egészségügyi személyzet védelmét szolgáló döntést is hoztak. A leglényegesebb a megyei kórház költségvetésének kiegészítése, összesen 1,258 millió lejjel. Tamás Sándor szerint ebből háromszázezer lejt különítettek el arra a pillanatra, amikor megérkezik egy a koronavírus-fertőzések kimutatására alkalmas PCR-berendezés és a hozzá tartozó teljes laboratóriumi felszerelés. A berendezések megérkezéséig elő kell készíteni három különlegesen felszerelt termet, a kialakítási és engedélyeztetési költségeket fedezi ez az összeg. A szükséges, Sepsiszentgyörgyön található ingatlant már korábban azonosították, rendezték a jogi feltételeket is – jelezte Tamás Sándor. Rámutatott: a fennmaradó 985 ezer lejt elsősorban kétezer gyorsteszt, valamint ezer darab, a PCR berendezés számára alkalmas koronavírusteszt megvásárlására fordíthatja a kórház, illetve további védőfelszereléseket – maszkokat, kesztyűket, egyszer használatos köpenyeket, kezeslábasokat – szerezhetnek be. Emellett a megyei önkormányzat beépítette saját költségvetésébe és a kórház rendelkezésére bocsátotta azt a 120 ezer lejt, ami az állami büdzséből érkezett az intézmény támogatására a járvány leküzdésében. A testületi ülésen egyébként a tanácsosok mindegyike ezer lejt ajánlott fel a kórház alapítványának a járvány elleni harc támogatására.

Szintén a megyei kórház számára fontos döntés, hogy az árkosi tanulmányi központ 33 szobás, szállodai rendszerben működő egyik ingatlanát ingyenesen az intézmény rendelkezésére bocsátották és csütörtöktől hivatalosan át is adták. A szobákat a személyzet azon tagjai vehetik igénybe, akik a gyógyításban vesznek részt, és nem szeretnének hazamenni, hogy az esetleg fertőzésektől megóvják a családtagjaikat, szeretteiket.

Tamás Sándor továbbá azt is elmondta: a kézdivásárhelyi és a baróti kórházak számára is felajánlottak anyagi segítséget, előbbi már igénybe is vette. A helyi önkormányzat már szerdán döntött, így a megyeivel közösen összesen 50 ezer lejjel (fejenként 25 ezerrel) támogatják a kézdivásárhelyi kórház felszerelését a szükséges eszközökkel. A lehetőség a Baróti Városi Kórház számára is nyitott, az intézmény igénylése nyomán az erdővidéki város önkormányzatával is tud ilyen megállapodást kötni Kovászna Megye Tanácsa.

Beszállt a rétyi fűrészüzem

A megyeinfót követően a HS Timber Production képviselői Adrian Radu, ügyvezető igazgató, valamint Vucic Zsigmond projektmendzser, Tamás Sándorral, valamint András-Nagy Róbert, a kórház menedzserével közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a vállalat adományként megvásárolja a teljes laboratóriumot. A szerdán lebonyolított megrendelés alapján a beszállító a laboratórium felszerelése, beüzemelése mellett azt is vállalta, hogy a személyzetet is kiképezi annak használatára. Adrian Radu szerint egy teljes mikrobiológiai laboratóriumról van szó, a beruházás összértéke pedig meghaladja a százezer eurót. A létesítménnyel gyakorlatilag lehetővé válik, hogy a teszteredményeket legtöbb négy órán belül megkapják, míg eddig ez két-három napba tellett. Az igazgató azt is elmondta, hogy hasonló adományban részesült eddig a kománfalvi kórház is, illetve a vállalat Bákó és Suceava megyében mostanig nagyjából egymillió lejjel támogatta az egészségügyi rendszert, mások mellett védőfelszerelések beszerzésével. A cég képviselői, valamint András-Nagy Róbert továbbá elmondták: a beszállító ígérete szerint legtöbb három hét múlva a laboratóriumi berendezések megérkeznek Sepsiszentgyörgyre, megtörténik a beszerelés is, illetve a személyzet kiképzése. Az eszközöket a kórház szakembereivel együtt választották ki, András-Nagy Róbert szerint ő inkább csak közvetítő volt ezen a téren. A beszerzésnél ugyanakkor három szempontot vettek figyelembe. Az első, hogy ezeket az eszközöket a jövőben is tudják használni más szakterületek diagnosztizálási tevékenységében, legyen szó más fertőző betegségekről, gasztroenterológiai, hematológiai, intenzív terápiás esetekről, ahol a gyors diagnózis felállítása életfontosságú. A másik szempont – amely a mostani állapotról szól – az volt, hogy mennyi idő alatt hány tesztet tudnak elvégezni. A harmadik pedig, hogy mennyire gyorsan tudják beszerezni a berendezést, a tesztvonalat. A kórház szempontjából most a legfontosabb, hogy az intézményen belüli koronavírus-fertőzést mihamarabb kizárják. Ezért feltett céljuk, hogy a teljes személyzetet teszteljék, illetve mindvégig fenn tudják tartani – ha a helyzet úgy hozza – az újabb és újabb vizsgálat lehetőségét. Tudomása szerint országos szinten ők az első kórház, amely erre készül – hívta fel a figyelmet a menedzser.