A koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott központi és helyi intézkedések azonban bennünket is fájdalmas takarékossági lépésre kényszerítenek. A kereskedelmi reklámok kiesése, az apróhirdetési piac drasztikus szűkülése ugyanis jelentősen csökkentette bevételeinket. Azért, hogy a Háromszék a következő időszakban is megjelenhessen, költségcsökkentés céljából kénytelenek vagyunk időszakosan, a helyzet rendeződéséig felfüggeszteni szombati lapszámunk megjelenését. Újságárudáink is zárva lesznek szombatonként. Azért, hogy az olvasmányok mennyiségét és minőségét tekintve Önök ne veszítsenek, a Háromszék Hétvége mellékletének tartalmát a hét többi öt napján megjelenő lapszámokban közöljük. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a hozzánk hasonló megyei napilapok elsöprő többsége már évek óta megszüntette szombati kiadását.) A nehéz döntést – hiszen lapunk egyik erőssége épp a szombati melléklet – azért hoztuk meg, hogy a lap megjelenése ezekben a nehéz időkben is zavartalan legyen. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda hétfőtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük.



Háromszék

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Facebook-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozatban vasárnap 20 órától Szophoklész: Antigoné (2003/2004-es évad, rendező: Bocsárdi László).

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A román színház Facebook-oldalán is felvételeket tesznek közzé a színház eddigi előadásai­ról. Ma 11 órától Leul Ra (Rá, az oroszlán, Marius Popa és Cezar Ghioca által jegyzett musical), 12 órától Jurnal de România. Sfântu Gheorghe (Romániai napló. Sepsiszentgyörgy, rendező: Carmen Lidia Vidu), szombaton 11 órától Frumoasa din Pădurea adormită (Csipkerózsika, rendező: Ivácson László és Fazakas Misi), 19 órától Romacen. Vremea Vrăjitoarei (Romacen. A varázslók ideje, rendező: Tina Turnheim); vasárnap 11 órától Doi galbeni (A kiskakas két krajcárja, rendező: Mirela Bucur), 19 órától Faust Family (rendező: Nagy Botond).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES a kényszerszünet idejére átköltözik a virtuális térbe, és megörvendezteti a közönséget néhány régi előadással. A Háromszék Táncegyüttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek) a részletes program: április 4-én, szombaton 19 órától A maszkura (rendező-koreográfus: Ivácson László/2011–2012-es évad); április 7-én, kedden 19 órától Csillagösvény népe (rendező-koreográfus: Orza Călin/2017–2018-as évad).

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 14.30-tól, az RTT-n vasárnap 9 órától, hétfőn 8 órától és kedden 22 órától: Lapszemle. Események-rendezvények. Antal Annamária igazgató: online oktatás az Áprilyban. In memoriam: Szemlér Ferenc. Nehéz Fiúk: a Tuba Kvartett. Verscsokor.

Honlap: www.brassaimagyar­adas.ro.

Hitvilág

SEPSISZENTGYÖRGY. A szükségállapot idején a Szent József-plébánián levő kápolnából szentmiséket közvetítenek hétköznap 18 és vasárnap 9 órától. • A Krisztus Király-plébániáról hétköznap és vasárnap 17 órától a Facebookon és a krisztuskiraly.ro honlapon élőben közvetítenek.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Boldog Özséb római katolikus plébániából rendszeres élő szentmise-közvetítést tartanak hétfőtől péntekig 17 órakor; kedd, csütörtök, szombat reggel 8 órakor is; vasárnap és ünnepnapokon élő közvetítés 10 órától; nagyböjt vasárnapjain 16.15-kor keresztúti ájtatosságot közvetítenek. Lelki bekapcsolódásra, akár lelki áldozásra is lehetősége van mindenkinek, aki az élő szentmise-közvetítést nézi, hallgatja.

EVANGÉLIKUS ÁHÍTAT. Hétfőtől szombatig 18 órától 5 perces evangélikus áhítatokat közvetítenek a Sláger Rádióban (105,9 FM) és az egyház evangelikus.ro címen található honlapján.

UNITÁRIUS ÁHÍTATOK. A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán esténként 20 órától esti áhítatot és vasárnap 11 órától élő istentisztelet-közvetítést tartanak.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 9–17 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Patak utcában. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete közli tagságával, hogy a kijárási tilalom miatt szünetel a pénteki ügyfélfogadás.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig 20–8 óráig a Csíki utcai Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12, illetve 16–20 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dózsa György utcai Ambrózia II.; hétfőtől a Gábor Áron utcai Rich­ter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 14–16 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0744 857 743).

Tudnivalók a temetkezési segélyről

Közleményben tájékoztatott a megyei nyugdíjpénztár a temetkezési segély igényléséhez szükséges iratokról. A támogatás odaítéléséhez a halotti bizonyítvány másolata, a kérelmező személyazonosító okmányának másolata szükséges, továbbá a kérelmező családi állapotáról szóló okmány másolata, amelyből kitűnik a rokonsági fokozat az elhunyt személlyel, adott esetben a gyámsági minőséget igazoló iratok. Be kell mutatni továbbá a temetkezési költségekre vonatkozó számlát, vagy egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező viselte a temetkezési költségeket. Szükséges továbbá – esetenként – az orvosszakértő által kiállított vagy jóváhagyott orvosi dokumentum másolata (18 évesnél idősebb gyermek számára, mely igazolja annak betegségét, munkaképtelenségét), illetve olyan irat, mely igazolja, ha a halál időpontjában a 18 és 26 év közötti családtag valamilyen oktatási formát vett igénybe. A dokumentumokat a daniela.blaga@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, emoke.szabo@cnpp.ro e-mail-címekre lehet továbbítani, telefon: 0267 310 535, 0267 318 208, 0372 716 205. (dvk)