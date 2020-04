Pedig jó lenne most lebonyolítani az összeírást, ha nem is a jószág esetében, de a lakosságot illetően mindenképpen: garantáltan jobbak lennének az eredmények. Mármint sokkal több lakosa lenne az országnak, ha azok is számba vétetnének, akik békésebb időkben külföldön tartózkodnak (szándékosan nem mondom, hogy dolgoznak, mert ki tudja, melyik honfitársunk hogyan keresi meg a mindennapit – ne sértsünk meg senkit…). Most itthon a legjobb számukra is. Érdekes, szerény országunk felértékelődött, nem ócsárolják, nem szidják azok, akik mostanig csak a nyugati környezetet, civilizációt, gazdasági lehetőségeket méltatták.

Szóval sokan hazajöttek, és élni kívánnak állampolgári jogaikkal. Általánosítani nem lehet, de vannak, akik a jogokat ismerik, a kötelezettségektől eltekintenek. Például hazatérésükkor nem vállalják a kötelező tizennégy napos elkülönülést. Ne mondja nekik senki, mit, hogyan tegyenek, nem jelentenek veszélyt, nem vírushordozók, és amúgy is, ők tudják, mi a demokrácia, amibe nem férnek bele a tiltások, kötelezettségek.

És azt is tudják, hogy van pénzük, sokkal több, mint a szülőföldön megmaradó, itthon munkát vállalóknak vagy nyugdíjasoknak. Van vásárló­erejük, és ezzel kisebb településeken a helyi lakosság ellátását veszélyeztetik. Mindent felhalmoznak: olajat, lisztet, cukrot, konzerveket hónapokra elegendő mennyiségekben, ha nem fér a kamrába, jó helyen lesz az ágy alatt is. Mert van pénzük, hogy egyszerre sokat vásároljanak. Sok helyi – akinek banira be kell osztania jövedelmét – ezt nem teheti meg. Ők két-három naponként mennek üzletbe, a szükségeseket viszik haza. Tekintettel vannak arra, hogy a kis üzletek szerény készleteiből a szomszéd, mindenki részesülhessen.

Szóval, ha most lenne népszámlálás, akkor jelentősen növekedne az ország lakossága. Ez biztos, és az is, hogy ha mindenki vállalná nemzetiségét, akkor ebben a tekintetben is nagy lenne a felfordulás.