Romániában is becsapott ez a szemtelen koronázott vírus, és máris sok fertőzést, megbetegedést és elhalálozást okozott. A központi vezető szervek – az államelnöki hivatal, a kormány, a különböző belügyi és egészségügyi hatóságok – egyik intézkedést a másik után jelentik be, de hovatovább egyre jobban terjed a fertőzés. A nyugati országokból még mindig tömegesen térnek haza a román állampolgárok. Sajnos, a sokféle visszatérő egy része fertőzött, és karanténba kellene vonulniuk, hogy ne adják át a vírust – ám elég sokan vannak köztük olyanok, akik nem veszik komolyan a tiltásokat és korlátozásokat, mert – ahogy egyikük kijelentette – „úgyis csak egyszer hal meg az ember, nem kétszer”. Az ilyenek számára szigorú büntetéseket szabott a kormány, volt köztük olyan is, amely meghaladta a tízezer lejt. De börtönre is ítélhetik azokat, akik esetében súlyosabb következményekkel jár az előírások megszegése.

Az egyik tévécsatorna be is mutatott egy ilyen esetet: Argeş megyében hatalmas cigány lakodalmat tartottak sok-sok résztvevővel, számtalan fekete gépkocsival. A rendőrség meg is büntette a szervezőt (a násznagyot) kemény 4000 lejjel. Hát akaratlanul is eszembe jutott, hogy miközben egy ilyen borzasztó betegség terjesztéséért ott csak négyezer lejre bírságoltak, Sepsiszentgyörgy polgármesterére tízezer lejt rótt ki Kovászna megye prefektusa azért, mert március 15-én magyar zászlókat látott a városban. Így fest a romániai mérce! Úgy látszik, egyesek szerint a zászlóvírus sokkal veszélyesebb a koronavírusnál, amely sokkal kevésbé tesz különbséget az emberek között, és válogatás nélkül teper le cigányt, orvost, rendőrt vagy politikust!

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva