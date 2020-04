Háttérkórház Kézdivásárhelyen

A Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház eddig a hatályban lévő törvényeknek megfelelően a sürgősségi esetek ellátását biztosította. A kórháznak megváltozott rendeltetése értelmében tegnaptól kezdve azokat a koronavírusos betegeket is fogadnia kell, akik társbetegségük kezelése érdekében orvosi ellátásra szorulnak (például, ha egy koronavírussal fertőzöttnek szülnie kell vagy végtagtörést szenvedett stb.). A kórház vezetősége ígéretet kapott arra, hogy az igazolt koronavírusos betegeket ellátó kórházakat – így a háttérkórházakat is – az Egészségügyi Minisztérium támogatja kezeléshez szükséges orvosi gépekkel, illetve a védekezéshez szükséges felszerelésekkel. Az egészségügyi alkalmazottak helytállása példás ebben a nehéz időszakban is. Az igazgatóság minden erejével azon van, hogy a személyzetet megvédje, felszerelje és ellenálljon annak, hogy orvosait elhelyezzék más központokba, ugyanis nagyon nagy szükség van itt is a személyzetre.

Fontos kiemelni, hogy a fenti rendelet értelmében a kézdivásárhelyi kórház csak olyan, enyhe tünetekkel érkező betegeket fogad, akik társbetegségeik miatt szorulnak kórházi ellátásra. A koronavírus-fertőzéshez kapcsolódó sajátos teendőket szakember irányításával fogják ellátni. A kritikus állapotban lévő koronavírusos betegek továbbra is a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba kerülnek. Mindez egy jól átgondolt rendszerben történik, a betegség kórházon kívüli terjedése megelőzésének érdekében.

Arra kérik a lakosságot, hogy ha bármilyen orvosi sürgősségi eset állna elő, ne menjenek közvetlenül a kézdivásárhelyi kórházba, hanem kérjenek segítséget a 112-es sürgősségi hívószámon – olvasható a közleményben.