Előttünk a jövő!

Április elsejére nem mertem semmi vicceset írni, mert a Google internetes keresőrendszer szerint (amivel bárminek utána lehet nézni) világjárvány idején nem ildomos viccelődni. Sőt, most április elseje közelében még a látszatát is el akarom kerülni annak, hogy tréfálkozni próbáljak ezzel a koronavírussal, amelyik szintén nem viccel, hanem olyan komoly, mint a vakbélgyulladás. Ezért kimondottan komoly dolgokról írok, mert a végén ez a Google még megcenzúrázza cikkemet, vagy nem engedi elküldeni, és így nem jelenhet meg.

Mivel mindenki azt állítja, hogy a mostani COVID-19 világjárvány lecsengése után más lesz a világ, ezért elgondolkodtam azon, hogy miként is fog kinézni a közeljövőben. Eldöntöttem azt is, hogy optimista módon állok hozzá a dolgokhoz és az íráshoz, nehogy rémhírterjesztéssel vádoljanak meg, megbüntessenek vagy még jobban bezárjanak, mint ahogy most be vagyok rekesztve. Van remény arra, hogy előbb-utóbb kidolgozzák a koronavírus elleni oltást, de ez a vírus is olyan lehet, mint a közönséges influenzáé, amelyik mutál, mint a tizenéves kamasz fiú hangja, és így újabb mutánsok jelenhetnek meg, amelyekre újabb és újabb vakcinát kell előállítani. Ezért legjobb lesz, ha a világ mindenre, még újabb és újabb világjárványokra is felkészül.

Jó módszer ez a karantén, amit még tovább lehetne fejleszteni úgy, hogy teljes kijárási tilalmat rendelnének el nemcsak a járvány idejére, hanem örökre, amivel meg lehet akadályozni egy esetleges újabb járvány terjedését. Nálunk mindazok, akik biztosítják a termelés működését (már ami még működik), a szállítást, a villanyáram- és gázelosztást (stb.) megelőző elszigetelésbe kerülnek munkahelyükön vagy az arra szánt különleges helyeken. Ezt kell majd tökélyre fejleszteni, megoldani az emberek teljes izolációját, és nyomkövetővel felszerelni mindenkit, hogy ne tudjon kiszökni onnan. Jelenleg a karanténszabályok be nem tartása miatt kirótt büntetésekből fedezik az államkassza kiadásait, de idővel, a bírságok mellett még azzal is lehetne büntetni a szabadban kószálót, hogy az illetőt rögtön börtönbe vinnék, ahol aztán élete végéig maradna.

A lakóknak juttatott élelmiszerek és egyéb feltétlen szükséges dolgok elosztását önkéntesek oldják majd meg, akik szabadabban mozoghatnak házon kívül, és ugyebár egy kis szabadságért sokan lesznek, akik ezt szívesen felvállalják. Ők az addig kidolgozott védőoltásokban is részesülnek majd, de semmi más juttatásban nem. Teljesen felesleges lesz a személygépkocsik használata, így le lehet végleg állítani az autógyártást. A levegő az egész világon kiváló minőségűvé válik, és megáll a globális felmelegedés. Pár évig még a mezőgazdaságra és az élelmiszer-feldolgozásra szükség lesz, amit teljesen automatizálnak, ugyanúgy, mint minden egyéb termelési ágazatot is, ami még megmarad, mert az autógyártás mellett például ruha- és cipőgyártásra sem lesz szükség, mert csak pizsamát és házicipőt fognak viselni az emberek. Olyan gazdasági ágazatok, mint a vendéglátás, turizmus, teljesen megszűnnek.

Mivel az ipar még nyomokban megmaradt részét teljesen robotizálják, amit megszállottak irányítanak majd számítógépről otthonról, fizetést sem kapna senki. Az élelmiszeripart is átállítanák, mégpedig úgy, hogy a hagyományost felszámolják, és mivel a kőolajra alig lesz szükség, az ennivalót kőolajból állítják elő. (Hallottam én már olyan whiskyről, amit abból gyártanak). 3D-s nyomtatót kap minden háztartás, amivel olyan étel nyomtatható, amit az ember szíve kíván. (Műbort már eddig is gyártottak eleget, és jól haladunk a műhús előállítása terén is).

A diszkrimináció elkerülésére a tömbházlakókhoz hasonlóan, azok sem mehetnek ki a házból, akik magánlakásokban élnek. Mivel a személyautók közlekedése megszűnik, mert mindenki benn csücsül, és nem mehet üdülni senki Hawaiira vagy más turistaparadicsomba, és senki nem tud hat helyett enni, nem szabad családi összejöveteleket szervezni, így minimális összegből meg tudnak élni az emberek, amit az állam fog számukra biztosítani. Senki nem kap tehát fizetést, és nemcsak a pofátlan, hanem a rendes nyugdíjak kifizetését is beszüntetik.

Egyszóval paradicsomi állapotok fognak uralkodni, és nem lesz több világjárvány.