Ingyenes gumiszerelés egészségügyben dolgozóknak

„Az értéket az életünkben nem az jelenti, hogy mit teszünk magunkért, hanem az, hogy mit teszünk másokért” – ezzel a mottóval kezdeményezett partnereivel közösen egy új kampányt a kézdivásárhelyi Nexxon cég, hálaként és elismerésként az egészségügyben dolgozók iránt, akik most emberfeletti erőfeszítéseket tesznek a koronavírus-járvány megfékezése, illetve a betegek gyógyítása érdekében.

Szervizeikben elsőbbséget és ingyenes gumiszerelést kínálnak az egészségügyben dolgozóknak, beleértve az állami egészségügyi intézmények, kórházak autóparkjait, illetve a mentőállomások járműveit is.

Azt szeretnék, hogy kezdeményezésüket más gumis cégek is felvállalnák és támogatnák. www.apreciem.ro címmel létrehoztak egy új weboldalt is, ahol az egészségügyi dolgozók megkereshetik a számukra megfelelő szervizt, ahol igénybe vehetik az ingyenes szolgáltatásokat. A Nexxon cég arra kéri a sajtót, hogy támogassák őket abban, hogy kezdeményezésük eljusson a helyi kórházakhoz és az ott dolgozókhoz. „Célunk az, hogy egy gonddal kevesebb legyen azoknak, akik most tényleg sokat tesznek értünk. Ne kelljen sorban álljanak, ameddig az autójukkal tudunk foglalkozni, inkább menjenek haza és pihenjenek. Ugyanakkor a mentőknek mindig készenléti állapotban kell lenniük, ne a szerviz udvarán vesztegeljenek, amikor éppen sürgős esetre kellene menjenek.”

„Azt is tudjuk, hogy most az egészségügyre nagy nyomás helyeződik, ha mi egy kicsit is tudunk ezen a nyomáson enyhíteni, akkor örülünk, hogy segíthetünk” – nyilatkozta tegnap a Profi Rádiónak Porkoláb Örs János, a Nexxon Kft. marketingigazgatója.