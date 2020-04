Visszatértek a vetési varjak

Eddig egyetlen elűzési kísérlet sem járt sikerrel, a Molnár Józsiás parkot a mai napig sem sikerült megszabadítani a fákon tanyázó több száz vetési varjútól. Hiába próbálkoztak fákra szerelt hangszórókkal, lövöldözéssel és fanyeséssel, illetve egyéb módszerekkel, annyit sikerült elérni, hogy most már nemcsak a park van tele velük, hanem a városi kórház, az Ady Endre utcai gyermekotthon, az Apor Péter Szakközépiskola és a Bod Péter Tanítóképző körüli fákra is fészkeket raktak. A múlt év őszén másodszor nyesték meg a Molnár Józsiás park fáit azzal a céllal, hogy a varjak ne tudjanak fészkeket építeni, és egyúttal a fészkeket is eltávolították. A napokban azt tapasztaltuk, hogy a varjak visszafoglalták a fákat, és ha a megcsonkított fákra nem is tudnak fészket rakni, akkor a fenyőkre költöznek át, a fészekrakás pedig minden intézkedés dacára teljes gőzzel folytatódik.