András-Nagy Róbert kórházmenedzser elmondta, az első fertőzött beteget március 22-én utalták be a megyei kórházba, azóta huszonöt pácienst kezeltek a fertőző osztályon, de március 22. előtt is voltak háromszéki fertőzöttek, akiket Kolozsvárra, illetve Bukarestbe utaltak be, ami a megyei fertőzési statisztikát növeli, illetve azokat is ebben az adatbázisban jelentik központilag, akik szintén pozitívak, de otthoni kezelés alatt állnak, valamint azokat, akik Kovászna megyei lakhellyel rendelkeznek, de máshol élnek és máshol kerültek kórházba. Innen adódik a különbség a kórház adatai és a megyei, illetve országos jelentések között – mondotta.

A megyei kórházban jelenleg kezelt fertőzöttek állapotáról dr. Roșu Mátyás orvosigazgató elmondta: négy esetben oxigénterápiára van szükség, közülük hármuknak nincsenek panaszaik, egy beteg súlyosabb állapotban van. Azért van szükség az oxigénterápiára, mert az oxigénszaturáció esetükben 70-80 százalék, s bár vírusos tüdőgyulladásról van szó, többségük klinikailag jól érzi magát – mondotta. Orvoskollégái, egy kivételével jól vannak és a következő napokban kezdődik a hazaengedésük – szögezte le az orvosigazgató. Az elhunyt idős hölgyről elmondta: szívproblémája volt és mellette mielitisze, a nyaki gerince volt megtámadva egy gyulladástól, ami valószínűleg a fertőzés nélkül is halálhoz vezetett volna néhány nap múlva. Keze és lába is le volt bénulva. Azt nem lehet tudni, hogy kintről hozta a fertőzést vagy a kórházban kapta el. Amikor az intenzív terápián kezelték, ott nem volt más fertőzött beteg.

A menedzser elmondta, a kézdivásárhelyi kórház is részt vesz a pozitívnak bizonyult esetek ellátásában abban az esetben, ha az illetőt más patológia miatt is kezelni kell, a kovásznai kórház pedig fogadja majd azokat az eseteket, amikor a fertőzött páciens klinikai állapota megengedné, hogy otthon kezeljék, de az illetőnek nincsenek megfelelő körülményei, hogy elszigetelésben legyen vagy olyan szociális háttérrel rendelkezik, hogy nem biztosított: be tudja tartani a kezelést. Eddig tizenegy kórházi alkalmazott tesztje bizonyult pozitívnak, de van köztük olyan is, aki az elmúlt tíz napban szabadságon volt, így nem kaphatta meg a betegséget a kórházban, ezért számolni kell azzal is, hogy a lakosság körében is vannak fertőzöttek – mondotta. A megyei kórház alkalmazottainál folytatják a tesztelést, ennek sorrendjét a kórház vezetősége már korábban megállapította, a vizsgálatok üteme attól függ, hogy a tesztet végző laboratóriumnak milyen a kapacitása – közölte András-Nagy Róbert.