Boér Lehel tájékoztatójában rámutatott, kollégájuk múlt pénteken érzett hőemelkedést, másnap dolgozott, egyetlen munkatársával érintkezett a „mintegy 800 négyzetméteren, a szabályoknak megfelelően”. Hőemelkedése nem múlt el, ezért hívta a 112-es számot, ahol azt javasolták, keresse fel családorvosát, aki a vizsgálat után antibiotikumos kezelést írt fel számára. „Kollégánk ekkor már nem járt be a munkahelyére, otthoni elkülönítésben maradt és saját felelősségre kért tesztet a Pro Vitam klinikától, melynek eredménye pozitív lett. A labor munkatársai feleségét is letesztelték, az ő eredménye azonban negatív” – számolt be az esetről a cég. A Depo érintett munkatársa a megyei kórház fertőző osztályán fekszik egy szintén koronavírusos, ám tünetmentes beteggel. Hangsúlyozták, a cégnél senki másnál nem jelentkeztek a betegség tünetei, közvetlen munkatársát otthonában izolálták, azóta is tünetmentes. Fontosnak tartották kiemelni: „kollégánk az elmúlt időszakban nem járt külföldön, nem volt szabadságon, illetve tudomása szerint nem érintkezett igazoltan koronavírusos beteggel”.

Kifejtették azt is, a vírus megjelenése óta mindent megtettek és megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a fertőzésveszélyt: egyhasználatú kesztyűt osztottak a vásárlóiknak, kézfertőtlenítőt biztosítottak, fertőtlenítik a felületeket, megnövelték a házhoz-szállítási kapacitásukat is. Kollégáik védelme érdekében váltásban foglalkoztatják őket, s arra törekszenek, hogy ne érintkezzenek egymással. Minden reggel írásban kell nyilatkozniuk egészségi állapotukról, és betartanak minden, a hatóságok által kért vagy ajánlott intézkedést. Az áruháznál ugyanakkor folyamatosan fertőtlenítenek.

„Kollégánk és cégünk más munkatársai is folyamatosan úgy viselkedtek az elmúlt időszakban, hogy elkerüljék a fertőzésveszélyt és megvédjenek másokat is. A történtek fényében úgy véljük, bárki megfertőződhet, ennek valószínűségét pedig – a tünetmentesség miatt – csak tesztekkel lehet igazolni, így sokkal több tesztelésre lenne szükség” – fogalmazott Boér Lehel. Rámutatott, a jövőben is igyekszenek kiszolgálni, ellátni a hozzájuk forduló ügyfeleket, „fokozottan vigyázunk a következőkben is”. A járvány okozta nehéz helyzetben ugyanakkor szolidaritást vállalnak az egészségügyben dolgozókkal, 10 ezer lej támogatást nyújtottak a sepsiszentgyörgyi Rotary Klubnak kórházi eszközök beszerzésére.