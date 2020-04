Segítik a jövedelem nélkül maradtakat

Iratcsomójuk összeállításához ajánlott fel segítséget Sepsiszentgyörgy önkormányzata azoknak a helybelieknek, akik a rendkívüli állapot miatt jövedelem nélkül maradtak és eddig nem részesültek szociális segélyben. A rászorulókat arra biztatja a városháza e célból alakult stratégiai munkacsoportja – amely a Szociális Igazgatóság (román betűszóval DAS) és a Sepsi GAL akciócsoport munkatársaiból áll –, hogy éljenek a lehetőséggel, mert ha nem is nagy a támogatás összege, de legalább biztos, és valós segítséget jelenthet a nehéz helyzetben levőknek. A városháza közleménye szerint szociális segélyre és családi pótlékra minden olyan személy jogosult, akinek semmilyen regisztrált jövedelme nincs. A két juttatás nem zárja ki egymást, tehát mindkettőt meg lehet kapni ugyanarra az időszakra, ám a szociális segélyért közmunkát kell végezni. Ezeknek a feladatoknak a listáját most bővítik, hogy minél több igénylő számára elérhető legyen a segély. A pontosított információk értelmében a gyermekpénzt, bár nem számít jövedelemnek, de be kell jelenteni. A Szociális Igazgatóság (DAS) telefonos elérhetősége a következő: 0267 312 111. E-mail: office@dassepsi.ro.

Telefonos ügyfélszolgáltatás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodája ugyan zárva tart, de folyamatos telefonos ügyfélszolgáltatást biztosítanak a magyar állampolgársággal rendelkezőknek az alábbi program szerint: hétfőtől péntekig 9–13 óráig Kiss Erika (telefon: 0768 193 581) és 13–17 óráig Ferencz Attila (telefon: 0744 596 051).

Értesítik a hadiárva-támogatásban részesülőket és hozzátartozóikat, hogy az életbenléti nyilatkozat határidejét meghatározatlan időre meghosszabbították, tehát már nem érvényes a levélben feltüntetett 30 nap. Ugyanakkor nagyon fontos közlemény az idén született gyermekek magyar állampolgársággal rendelkező szülei számára: az anyasági és babakötvény-támogatás igénylése folyamatos. Kérik a szülőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot Kiss Erikával a 0768 193 581-es telefonszámon. Felhívják továbbá az érdekeltek figyelmét, hogy az anyakönyveztetési és a támogatási kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet csak leadni.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Face­book-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozat e heti programja: április 8-án, szerdán 20 órától W. Shakespeare: Othello, a velencei mór (rendező: Bocsárdi László, 2004/2005), április 12-én, vasárnap 20 órától Samuel Beckett: Godot-ra várva (rendező: Tompa Gábor, 2005/2006).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES a kényszerszünet idejére átköltözik a virtuális térbe, és néhány régi előadással örvendezteti meg a közönséget. A táncegyüttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek) április 7-én, kedden 19 órától a Csillagösvény népe című elő­adás látható felvételről (rendező-koreográfus: Orza Călin/2017–2018-as évad).

Képernyő

RTV1. Ma15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. • Beszélgetések a Kávéházban: Függőségek, II. rész – A függőség szinte mindenkit érint. Káros és nem annyira káros szenvedélyeink végigkísérnek életünk útján, talán most, ezekben a különös időkben van alkalmunk jobban elgondolkodni ezeken a kérdéseken is. B. Nagy Veronika műsorában három neves szakembert láthatnak. • Kájoni 390 – a ferences polihisztor emlékezete – A XVII. századi tudós, ferences szerzetes, zeneszerző és dallamgyűjtő, orgonista és orgonakészítő, nyomdaalapító, építész, történetíró, botanikus nemcsak korának polihisztora volt, munkássága hatását ma is érezzük. Úgy is mondhatnánk, hogy neki köszönhetjük például a Csíkszeredai Régizene Fesztivált, ugyanis 40 évvel ezelőtt egy Kájoni-kiállításon az általa gyűjtött dalok elő­adása adta ennek ötletét. Születésének évfordulója kapcsán rövid animáció is készült róla, az összeállításban ezt is láthatják. Életéről és munkásságáról Márk József ferences szerzetes és Muckenhaupt Erzsébet muzeológus beszél.

Élelmiszergyűjtés

A Háromszéki Közösségi Alapítvány élelmiszergyűjtést szervez az éhezőknek. Olyan emberekről van szó, akik általában mások könyörületéből élnek és a korlátozások miatt nem jutnak élelemhez. A gyűjtés a Bertis üzletekben történik Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovásznán. Készételeket gyűjtenek, tehát ami készítést nem igényel és azonnal fogyasztható (pl. konzervek, tejtermékek, pékáru, gyümölcs stb.). Arra kérik a vásárlókat, hogy a vásárolt élelmiszerekből ajánljanak fel egyet-egyet erre a célra, és helyezzék azt el a gyűjtőkosárba. A program folyamatosan működik mindaddig, amíg a szükséghelyzet tart. Az üzletekben felajánlott élelmet a Salvatore Egyesület önkéntesei gyűjtik össze és egy ellenőrzött nyilvántartás alapján szállítják ki a rászoruló családoknak, embereknek. A segélyhívásokat a 0758 629 919-es telefonszámon várják. Kérik továbbá azokat, akiknek tudomásuk van olyan családokról, amelyek ilyen segítségre szorulnak, hogy szintén a megadott telefonszámot hívják.

Röviden

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Telefonon továbbra is elérhetőek a +40 730 076 447-es számon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyében a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen az elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni. (dvk)

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁ­LATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Kárpát-medencei nagy családi vetélkedő

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szervezésében március 28-án indult útjára a (H)azám!, a Kárpát-medence nagy családi vetélkedője. A családok játéka két internetes fordulóból, majd egy élő döntőből áll. A játékos feladványok, kérdések közös magyar értékeinkkel, kultúránkkal kapcsolatosak. A fordulókhoz alkotó feladatok is tartoznak: ezek a család lelki egészségét helyezik középpontba kreatív tevékenységekkel. A családok értékes nyereményekért szállhatnak síkra. Az első fordulót április 17-én zárják le. Részletek a ncsv.hu honlapon vagy a 0741 515 194-es telefonszámon.