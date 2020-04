Támogatás a hiteltörlesztőknek

Előző írásunk

Számtalan sportágban töröltek vagy jobb esetben elhalasztottak eseményeket, ezek az intézkedések pedig székelyföldi hivatásos sportolókat is érintenek, aminek következtében kénytelenek voltak szinte teljesen újjászervezni mindennapjaikat. Már az is kihívás, hogy ne kapják el a betegséget, emellett még formában is kell tartaniuk magukat, nagyon korlátozottak a lehetőségeik, a szigorú menetrend felborult, a korábbi tervek füstbe mentek, és egyelőre a bizonytalanság az úr. A sportolók mentális erejét és alkalmazkodóképességét is alaposan próbára teszi a kialakult helyzet, a világjárvány miatt mindenkinek meg kell találnia saját stratégiáját.