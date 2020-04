Felfüggesztenék a fakitermelést

A környezetvédelmi minisztérium mérlegeli annak lehetőségét, hogy a szükségállapot idejére függesszék fel a fakitermelési tevékenységet – jelentette be tegnap Costel Alexe miniszter. A tárcavezető a Digi24 televízió egyik műsorában beszélt erről egy petíció kapcsán, amelyben 25 ezer aláíró kéri az intézkedés életbeléptetését.

Costel Alexe szerint egyelőre csak tárgyalnak a lehetőségről, hiszen több szempontot figyelembe kell venni egy ilyen döntés meghozatalakor. A hét folyamán egyeztetni fognak a témáról az állami erdőgazdálkodási vállalat, a Romsilva és az erdészeti igazgatóságok képviselőivel is – tette hozzá. Ugyanakkor emlékeztetett, a koronavírus terjedését fékezni hivatott intézkedésekről szóló legutóbbi katonai rendelet azt is előírja, hogy ezután az erdőőrségek illetékesei is csatlakoznak a korlátozó intézkedések betartását ellenőrző belügyi és védelmi minisztériumi egységekhez. „Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a szükségállapot alatt betartják az erdőtörvényt és nem szállítanak az utakon illegálisan kivágott fát. (...) Sokan azt hitték, hogy a járvány előidézte válsághelyzetben könnyen kijátsszák az állami szervek éberségét, ellenőrző hatáskörrel rendelkező intézményeink azonban teszik a dolgukat” – nyomatékosította.

A tárcavezető ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a hétfői nap folyamán nyilvánosságra hozzák az elmúlt két-három héten végzett ellenőrzések eredményeit.