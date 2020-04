Mircea Gologan, Vaslui megye prefektusa szerint a rendelkezés hétfőtől lép érvénybe, így a lakosságnak kötelező a védőfelszerelés: maszk, sál vagy kendő használata közterületeken vagy bevásárlóközpontokban is. A helyi hatóságok arról is döntöttek, büntethetővé válnak azon kereskedelmi egységek, építkezési vállalkozások vagy más olyan területeket üzemeltető jogi személyek, akik a lakosságot maszk nélkül beengedik az általuk felügyelt területre. Galac megyében szombaton döntöttek a maszk kötelező viseléséről, s ugyancsak hétfőtől lép érvénybe hasonló intézkedés Máramaros megyében is, ahol a kereskedelmi egységek és közterületek mellett a munkahelyeken is maszkot vagy más védőfelszerelést kell viselnie a lakosságnak. (Transindex)

HÁZI KARANTÉNBA VONULT a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház 102 alkalmazottja, miután koronavírussal fertőzött személyekkel léptek kapcsolatba. A Maros megyei prefektúra szóvivője szerint ötvenegy kórházi alkalmazottnak azért kellett a lakhelyén elkülönítenie magát szombattól, mert kontaktjaik voltak az egészségügyi intézményben elhunyt 34 éves férfinak, akiről utólag kiderült, hogy koronavírussal fertőződött. A több más betegséggel is küzdő fiatalember volt a koronavírus harmadik halálos áldozata a megyében. Vasárnap a kórház közleményben tudatta: további 51 kórházi alkalmazott került házi karanténba, miután az egyik asszisztensnek pozitív lett a koronavírustesztje. (Agerpres)

ELSZABADULTAK AZ INDULATOK szombat este a vaslui-i városi stadionban, ahol a külföldről hazatért román vendégmunkások nem fogadták el, hogy a szomszédos spartcsarnokban kell tölteniük két hetet vesztegzár alatt. Mintegy ötven személy várta a megyei közegészségügyi hatóságok döntését, hogy hova vonuljanak karanténba. Az est leszállta után érkezett a hír, hogy egy részüket egy bârladi panzióba szállítják, a többieket pedig a városi sportcsarnok parkettjére lefektetett matracokon helyezik el. „Kivitték a kávéautomatákat, hogy helyet csináljanak nekünk. Embertelen, hogy arra akarnak kényszeríteni, hogy a földön aludjunk. Azt mondták, hogy megérdemeljük, ha nem bírtunk ott maradni, ahonnan jöttünk” – panaszkodtak a Vremea Noua helyi portálnak a külföldről hazajött román állampolgárok. A hatóságok nem fogadták el az emberek azon kérését, hogy karantén helyett otthoni elkülönítésbe vonuljanak. (Maszol)