A Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete – a leginkább tejtermelő gazdákat tömörítő megyei civil szervezet – közleményben fordult a gazdákhoz: a fiatalabb nemzedék álljon ki a bajban az idősebb gazdák mellett, segítsen a tej napi leadásában. Sepsibodokon komolyan vették a felhívást a fiatalok, a mai napig segítik az idősebbeket a tej leadásában – mondta el érdeklődésünkre a helyi gazdaszervezet vezetője, Jákó Tibor, aki a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének megbízott elnöki teendőit is ellátja. Időközben megoldódott a hatvanöt év feletti tejtermelő gazdák gondja, a tejleadás idejére bármikor kimehetnek az utcára – mondta Jákó Tibor. Megyeszinten sincsenek gondok, a kifizetések is napirenden vannak, igaz, a tejet különböző áron veszik át a tejfeldolgozók, bizonyos kritériumok figyelembevételével – fűzte hozzá.

Csutka Attila, a Gidófalvához tartozó Étfalván működő Roby tejfeldolgozó tulajdonosa több tejcsarnokot is működtet a környező településeken. Több mint kétszáz gazdától veszik át a tejet, egy­előre nincs gond a tej leadásával, átvételével. Minden intézkedést megtettek a járvány terjedésének megfékezésére. A tejcsarnokok előtt megjelölték az ajánlott távolságot jelző biztonsági vonalat, a csarnokokban dolgozók védőmaszkot, kesztyűt viselnek és folyamatosan fertőtlenítenek – mondta el Csutka. A beszállítóknak igazolást állítottak ki, segítettek kitölteni a nyilatkozatokat, a rendőrség is ismeri a tejtermelő gazdákat, közlekedésükkel így nincsenek gondok. Az utóbbi periódusban nőni kezdett a leadott tej mennyisége, ez annak is az eredménye, hogy a tehenek többsége leborjazott, egyre több a fejhető szarvasmarha. A sepsiszentgyörgyi tejgyár, amely átveszi a begyűjtött tejet, időben fizet. A gyár viszont arról híres, hogy nagyon komolyan veszi a minőségi követelményeket, sajnos, ez nem tükröződik arányosan a tej árában is – mondta Csutka. Nem panaszkodhat az üzeme által előállított sajt forgalmára sem. Egy Kovászna megyei cég veszi át a megtermelt teljes mennyiséget – mondta a tejelő tehenekre szakosodott farmot is működtető gazda.

Farkas Sándor Vargyason működtet tejcsarnokot. Tudomása szerint a faluban nincs fertőzött lakos, vannak azonban karanténban lévő személyek. A fiatalok segítik a tejleadásban az idősebbeket, legtöbb esetben családon belül oldják meg ezt a problémát. De mezőgazdasági termékek, így a tej értékesítése céljával, kortól függetlenül kijárhatnak az idősebbek is – mondta Farkas, aki a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének Erdővidékért felelős alelnöke, tejelő és húsmarhák tenyésztésével foglalkozó gazda.

Farkas elmondta, a csarnokban összegyűjtött tejet egy brassói tejgyár szállítja el, nincsenek gondok a kifizetésekkel, a felvásárló a legrosszabb időkben is naprakészen fizet.

Hamarosan a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által működtetett falugazdász-hálózat munkatársai is felkeresik a tejcsarnokokat. 2020-as falinaptárokat adnak át a csarnokosoknak, ezeket a tejtermelők ingyen kaphatják meg. Ugyanakkor egy űrlap kitöltésére is kérik a szarvasmarhatartókat, ez a székelyföldi gazdakataszter összeállításához szükséges adatok összegyűjtéséhez kell. Ezek az adatok a továbbiakban a régió agrárstratégiájának felállításához is nélkülözhetetlenek. Az elérhetőségek begyűjtése, a gazdaság struktúrájának megismerése által a falugazdászok a megfelelő, célirányos információkkal – pályázatok, törvénykezés, piaci változások stb. – láthatják majd el a különböző ágazatokban tevékenykedő mezőgazdászokat.