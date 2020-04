Aki eddig tanult, most is tanul

A zágoni és barátosi általános iskolákban érdeklődtünk, hogyan zajlik a tanintézményekben a kényszerből bevezetett távoktatás. Mindkét helyről megnyugtató választ kaptunk az igazgatóktól: aki eddig tanult, az online tanítást is kihasználja tudása gyarapítására.

A zágoni Mikes Kelemen Általános Iskolában a tanintézmény internetes honlapján – mikeskelemen.ro – jelentetik meg a tanárok a tananyagot. Innen az osztályfőnökök közreműködésével, szintén internetes alkalmazással, Messengerrel jutnak el a feladatok, tételek, minisztériumtól érkezett anyagok az osztályok szintjén kialakított csoportokhoz. Ugyanezen az útvonalon – csak visszafelé haladva – küldhetik el a diákok a megoldott feladatokat a tanároknak – magyarázta a rendszert Bartos Zsolt iskolaigazgató. Azt még hozzáfűzte: a rendszer működik, ahogy működhet, de a minőség elmarad a rendes oktatás szintjétől.

Barátoson a Bibó József Általános Iskolában sincsenek különösebb gondok, a rendszer működik. Aki eddig tanult, az most is tanul – mondta el érdeklődésünkre Beder Győző iskolaigazgató. Barátoson az osztályfőnökök létesítettek internetes csoportokat, ott osztják meg a tanároktól kapott anyagot. A megoldott feladatokat lefényképezve, szkennelve ugyancsak az interneten küldik vissza a diá­kok. A 0–IV. osztályokban a tanítók létesítettek az osztályoknak internetes csoportokat, ott könnyebb a munkamenet, nem kell bevonni szaktanárokat – mondta el Beder. Az igazgató hozzáfűzte: ő maga minden csoportnak tagja, és látja, hogy a szorgalmas gyermekek az új rendszerben is komolyan veszik a tanulást.