Jelentsük a városházán is

Ha valaki valamilyen bűncselekmény áldozata lesz, azt a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak is jelentse – erre kéri a városháza közleménye a lakosságot.

A felhívás célja a közbiztonság növelése, mert az elmúlt napokban több rablás, betörés, lopás is történt, vannak ugyanis, akiket a rendkívüli állapot, a koronavírus-járvány megfékezését célzó központi és helyi intézkedések sem tartanak vissza a törvényszegéstől. A közlemény hangsúlyozza, hogy egy bűncselekmény elkövetését elsősorban a 112-es sürgősségi hívószámon kell jelenteni, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy – amennyiben tanúi vagyunk egy ilyen esetnek – próbáljunk minél több részletet megjegyezni az elkövetőkről. A bűntett jelentését követően a polgármesteri hivatalt a 0267 311 243-as telefonszámon vagy az info@sepsi.ro e-mail-címen lehet értesíteni. Végül azt is megjegyzi a közlemény: „ezekben az időkben jobban össze kell tartanunk”, mert így könnyebben átvészelhetjük a megpróbáltatásokat. (demeter)