Felborult egy tartálykocsi

Egy új, korszerű óvoda építése már évekkel ezelőtt felmerült Dálnokban, elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, a tervrajz stb., de a finanszírozás elmaradt, több helyen is próbálkoztak pályázni erre a célra. Közben az óvodások száma is csökkent, ősztől a jelenlegi két csoport helyett már csak egy húszas létszámú marad, és az egyik óvónőnek is megszűnik az állása.