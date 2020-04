Meghosszabbítják a szükségállapotot, még nem lélegezhetünk fel

Klaus Iohannis hétfőn megbeszélést tartott a Cotroceni-palotában a koronavírus-járvány megfékezésére tett intézkedésekről. Az ülésen részt vett Ludovic Orban kormányfő és a kabinet több tagja is. A találkozó végén Iohannis elmondta: köztes mérleget készítettek az első következtetések levonására, az intézkedések gyakorlatba való ültetésének, illetve hatásainak felmérésére, valamint a következő hetek teendőire nézve. Az államfő úgy látja: más országokhoz, például Olasz- vagy Spanyolországhoz képest a koronavírus által érintett személyek száma „nem annyira magas”, mert Románia idejében hozott nagyon határozott intzékedéseket. A lazítás ideje azonban még nem jött el, még nem tetőzött a járvány, és alakulása attól függ, hogy betartjuk-e a hatóságok utasításait. Ha igen, akkor lehet, hogy nem lesz nagyon nagy a növekedés. Legyünk elővigyázatosak, de ne pánikoljunk – figyelmeztetett.

Egy jó hírt is közölt az államfő: miután eleinte nehéz volt beszerezni a védőeszközöket, a következő napokban még kétmillió egészségügyi maszkot kapnak az orvosok, ötmilliót a rendfenntartó erők, és mintegy nyolcmilliót a lakosság. Az egészségügyi személyzetnek ezen kívül félmillió védőruhát is kiosztanak. Iohannis gratulált azoknak a romániai magáncégeknek, amelyek belevágtak a védőmaszkok gyártásába, és azt is elmondta: Románia segítséget nyújt Olaszországnak, 11 romániai orvos és 6 asszisztens utazik Milánóba, hogy ott harcoljon a járvánnyal.

A válság nem csupán közegészségügyi, hanem gazdasági is, a költségvetési hiány jelentősen megnő, több pénzre van szükség az egészségügyben és a szociális ellátásban is. A helyzet „bonyolult”, és nem fog magától megoldódni, de készül a költségvetés kiegészítése, a kormány átfogó elemzést végez, újraértékeli a csökkenő bevételeket és a növekvő kiadásokat is – mondta még az államfő. Végezetül megismételte azt a felhívását, hogy mindenki tartsa be a hatóságok utasításait, szigetelődjön el, ne járjon ki csak munkába és élelmiszerért, és ne érintkezzen senkivel, mert a betegség emberről emberre terjed.