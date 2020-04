Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda hétfőtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Röviden

TÁVOLSÁGI ÜGYINTÉZÉS. A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár vezetősége közleményben ismertette, hogy április elsejétől kizárólag távolsági ügyintézéssel állnak az érdeklődők rendelkezésére. A különböző dokumentumokat, iratokat postán, lezárt borítékban vagy e-mailben lehet továbbítani a következő címekre: ibolya.bernad@cnpp.ro, andreea.karoly@cnpp.ro, comunicare.covasna@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, telefon: 0267 310 535, 0267 318 208, cím: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyében a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mail­ben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni. (dvk)

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 730 076 447-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Facebook-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozat e heti programja: április 8-án, szerdán 20 órától W. Shakespeare: Othello, a velencei mór (rendező: Bocsárdi László, 2004/2005), április 12-én, vasárnap 20 órától Samuel Beckett: Godot-ra várva (rendező: Tompa Gábor, 2005/2006).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES a kényszerszünet idejére átköltözik a virtuális térbe és egy pár régi előadással örvendezteti meg a közönséget. A táncegyüttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek) április 7-én, kedden 19 órától Csillagösvény népe című előadás látható felvételről (rendező- koreográfus: Orza Călin / 2017-2018-as évad).

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: A Nyugati Hadtest – Székely János kisregényét Marius Tabacu kolozsvári műfordító 1989-ben ültette át román nyelvre, amely Ce este norocul címmel jelent meg, ám az akkori romániai események miatt gyakorlatilag ismeretlen maradt. Ezért a Balassi Intézet felkérésére Marius Tabacu újrafordította a művet. A Curtea Veche Kiadó gondozásában az Armata de apus című kötetet elsőként Bukarestben a Balassi Intézetben mutatták be. • Változó számjegyeink (I. rész) – Napjainkban a számjegyek valósággal elözönlötték életünket. Sok mindent számokkal fejezünk ki, sok mindent számokban mérünk, vannak, akik úgy érzik, hogy már túl sok mindent. Ha akarjuk, ha nem, a számok ott vannak körülöttünk, mindennapi életünkben. Hogyan és mikor kezdték elárasztani életünket? Milyenek voltak a ma is használt számjegyeink ősei? Hol találjuk ezeket Erdély-szerte? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Miholcsa Gyula kétrészes dokumentumfilmje. • Zenés beszélgetés a hatvanöt éves Demény Attilával – Több tucat filmzene és színházi kísérőzene, kamara- és hangszeres szólóművek, kórusra írt darabok, versek által ihletett, olykor szinte oratorikus alkotások jelzik a Kolozsváron élő Demény Attila termését. És három kamaraopera is, a George Orwell nyomán írt Parafarm, valamint két, Örkény ihlette kisopera, a Bevégzetlen ragozás és Az utolsó meggymag. Szerzőjükkel születésnapja küszöbén Jakabffy Tamás beszélgetett életéről, zenéiről, alkotói hitvallásáról.

Kárpát-medencei nagy családi vetélkedő

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szervezésében március 28-án indult útjára a (H)azám!, a Kárpát-medence nagy családi vetélkedője. A családok játéka két internetes fordulóból, majd egy élő döntőből áll. A játékos feladványok, kérdések közös magyar értékeinkkel, kultúránkkal kapcsolatosak. A fordulókhoz alkotó feladatok is tartoznak: ezek a család lelki egészségét helyezik középpontba kreatív tevékenységekkel. A családok értékes nyereményekért szállhatnak síkra. Az első fordulót április 17-én zárják le. Részletek az ncsv.hu honlapon vagy a 0741 515 194-es telefonszámon.

Házhoz jönnek a mesterségek!

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ április 9-én, csütörtökön 20 órától az intézmény Facebook-oldalán (Kovászna Megyei Művelődési Központ) vetíti Kinda István néprajzkutató és Vargyasi Levente fotográfus, filmes szakember Meszesek című néprajzi dokumentumfilmjét. A Kovászna Megyei Művelődési Központ megbízásából készült kordokumentum az erdőlést, bányászatot és kohászatot ötvöző hagyományos erdei ipart, a mészégetést és az ahhoz kötődő életformát egy vargyasi „mészmester” mindennapjain keresztül láttatja.

Segítik a jövedelem nélkül maradtakat

Iratcsomójuk összeállításához ajánlott fel segítséget Sepsiszentgyörgy önkormányzata azoknak a helybelieknek, akik a rendkívüli állapot miatt jövedelem nélkül maradtak, és eddig nem részesültek szociális segélyben. A rászorulókat arra biztatja a városháza e célból alakult stratégiai munkacsoportja – amely a Szociális Igazgatóság (román betűszóval DAS) és a Sepsi GAL akciócsoport munkatársaiból áll –, hogy éljenek a lehetőséggel, mert ha nem is nagy a támogatás összege, de legalább biztos, és valós segítséget jelenthet a nehéz helyzetben levőknek. A városháza közleménye szerint szociális segélyre és családi pótlékra minden olyan személy jogosult, akinek semmilyen regisztrált jövedelme nincs. A két juttatás nem zárja ki egymást, tehát mindkettőt meg lehet kapni ugyanarra az időszakra, ám a szociális segélyért közmunkát kell végezni. Ezeknek a feladatoknak a listáját most bővítik, hogy minél több igénylő számára elérhető legyen a segély. A pontosított információk értelmében a gyermekpénzt, bár nem számít jövedelemnek, de be kell jelenteni. A Szociális Igazgatóság (DAS) telefonos elérhetősége a következő: 0267 312 111. E-mail: office@dassepsi.ro.

Ingyenes lomtalanítási kampány

Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Tega köztisztasági vállalattal közösen lomtalanítási kampányt indított, melynek célja a háztartásokban felhalmozott felesleges tárgyak ingyenes elszállítása. A sepsiszentgyörgyi lakosok a 0267 310 123-as telefonszámon egyeztethetnek a lomok ingyenes elszállításáról.

A kerti eredetű, nagyobb méretű zöld hulladékok (nyesedék, nagyobb ágak) esetében arra kérik a kertes házak lakóit, hogy a hulladékelszállítás napján helyezzék ki azokat is, így ha nem is azonnal, de a lehető legrövidebb időn belül elszállítják. Az intézményi karanténban tartózkodó, illetve a házi elkülönítésbe vonult személyek esetén nem a Tega, hanem egy veszélyes hulladékok szállítására szakosodott cég viszi el a hulladékot.

A köztisztasági vállalat hulladékgyűjtési és -elszállítási programja nem változik, minden a megszokott rend szerint működik a továbbiakban is.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.