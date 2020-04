A négy hete tartó kényszerszünet és a bizonytalan folytatás miatt a klubok arra kényszerülnek, hogy anyagiakat is érintő döntéseket hozzanak. Ebben a nehéz időszakban komoly bevételektől maradnak el, nem fizetnek a támogatók, a jegy- és reklámbevételek teljesen kimaradnak, de megcsappan a televíziós közvetítésekből járó összeg is, ami a román élvonalban több csapatnak is a túlélést jelenti. Az elmúlt hetekben elsőként a FCSB és az FC Viitorul vezetősége jelezte, hogy a tevékenység szüneteltetése következtében 50 százalékkal csökkentik a játékosok havi fizetését. A fővárosi együttes az intézkedést csak a krízis idejére vezeti be, a tengerparti csapatnál azonban a futballisták 2021 nyaráig írják alá az új szerződéseket.

Hasonló intézkedéseket vezetett be a Dinamo, az FC Hermannstadt és az amúgy is anyagi gondokkal küszködő Jászvásári Poli is. A szebeni és a jászvásári csapat nem a fizetéseket csökkentette, hanem a szükségállapot idejére felfüggesztette a labdarúgók szerződését, így a játékosok a nemrég kiadott kormányrendelet szerint az országos átlagbér 75 százalékának megfelelő összeget, azaz legfeljebb 4125 lejt kapnak. Ezzel az intézkedéssel a legtöbb játékos nem ért egyet, főleg azok, akik több ezer eurót kerestek havonta, hiszen ebben az esetben jelentős pénzösszegnek inthetnek búcsút.

„A krízishelyzet miatt a bevételeink drasztikusan csökkentek, így klubunk vezetősége úgy döntött, áprilisban, májusban és júniusban a labdarúgók fizetéscsökkentésre számíthatnak, a levonás pedig nem hasonló mértékű mindenkinél, hanem a fizetések nagysága szerint változik. A labdarúgók elfogadták a döntésünket, teljes mértékben megértették, hiszen tisztában vannak vele, hogy ezek a megszorítások szükségesek” – nyilatkozta lapunknak Hadnagy Attila ügyvezető igazgató, aki hozzátette, hogy a kialakult helyzet súlyosságát tekintve, áprilisban biztosan nem folytatják az edzéseket, véleménye szerint leghamarabb május közepén kezdhetik el a felkészülést, és ha minden jól alakul, júniusban ismét mérkőzéseket játszhatnak.

Leo Grozavu vezetőedző úgy véli, a jelenlegi helyzetben a bajnokság berekesztése lenne a legjobb megoldás, és inkább az új bajnoki idény előkészítésére kellene figyelni. Az 52 éves szakember a ProSport portálnak elmondta, meglátása szerint bárhogyan is fejeződik be a bajnokság, biztosan lesznek elégedetlenek. A koronavírus-járvány okozta hosszú kényszerszünet miatt inkább le kellene zárni a bajnokságot, és nulláról kezdeni a következőt – fogalmazott a tréner, aki ebben az időszakban kolozsvári házában tartózkodik, kerti munkát végez, és a testmozgásra is időt szakít. Grozavu biztos abban, hogy a játékosai egyénileg mindent megtesznek annak érdekében, hogy formában maradjanak.

„Az a fontos, hogy egészségesek legyünk és közben alkalmazkodjunk. Az élvonalban töltött három évben a sepsiszentgyörgyi csapat bizonyította, hogy képes egyensúlyban maradni, megfelelően intézni az ügyeket, és bízunk abban, hogy egy ilyen nehéz időszakban is kézben tartjuk a helyzetet. A játékosok az otthonaikban töltik ezt az időszakot, és értelemszerűen nem hagyhatjuk őket bevétel nélkül, hiszen nekik is vannak kiadásaik. A külföldi labdarúgók a családjukkal együtt vannak albérletben Sepsiszentgyörgyön. Nyolc idegenlégiósunk van, akiknek nagyon jó a fizetésük, őket itt tartjuk, mert eddig is szükségünk volt rájuk, és a jövőben is lesz” – nyilatkozta Cornel Șfaițer, a Sepsi OSK menedzsere a Telekom Sport portálnak.

Șfaițer az Európai Labdarúgó-szövetséghez hasonlóan azt szeretné, ha július 15-ig be tudnák fejezni a pontvadászatot. Ha viszont mégis a legrosszabb forgatókönyv érvényesülne, és mégsem tudnának pontot tenni a bajnokság végére, a menedzser úgy véli, a legjobb az lenne, ha az élvonalból senki nem esne ki, valamint a másodosztályból négy együttes jutna fel, így ebben az esetben a következő idényben 18 csapatos lehetne az 1. Liga.

A megszakítást megelőzően a Sepsi OSK a rájátszásban két döntetlent játszott – előbb hazai pályán a Jászvásári Poli ellen, majd a Chindia Târgoviște vendégeként –, és jelenleg az alsóház rangsorának második helyét foglalja el.