„Kivételes helyzet a mostani, ezért rugalmasak vagyunk a kezdési időpontokat és a határidőket tekintve. Ha a krízis korábban enyhül, akkor korábban újra tudjuk kezdeni” – fogalmazott a szlovén sportdiplomata. Čeferin hozzátette: amennyiben nem lesz elég idő arra, hogy az első és a második számú európai kupasorozatot a hagyományos módon játsszák végig, akkor más forgatókönyvek is szóba jöhetnek. „Semleges helyszínen is játszhatunk egymeccses párharcokat, a Final Four vagy a Final Eight megrendezése azonban egyelőre csupán lehetőség” – mondotta.

Mivel az egyes országokban a kormány vagy a döntési jogkörrel felruházott járványügyi hatóság dönt arról, lehet-e vagy sem sportrendezvényt tartani, illetve a kijárási korlátozások lehetővé teszik-e vagy sem egy ilyen kaliberű esemény megrendezését, egyáltalán nem biztos, hogy az UEFA talál olyan helyszínt, ahol meg lehet rendezni az európai kupasorozatokból hátralévő mérkőzéseket.

Az interjúban az is szóba került, hogy az UEFA és Čeferin felvette a kapcsolatot a belga szövetséggel azzal kapcsolatban, hogy a tagszervezet befejezettnek nyilvánította az ország bajnokságát a koronavírus-járvány miatt. A megbeszélések célja, hogy lehetővé tegyék a belga kupacsapatok indulását az európai kupaporond következő idényében.

A belga szövetség csütörtökön közölte, hogy az alapszakasz vége előtt egy fordulóval félbeszakítja az élvonalbeli bajnokságot, és nem rendezi meg a rájátszást, a bajnoki címet pedig az FC Bruges kapja meg. „Ez nem a megfelelő eljárás, a szolidaritás nem egyirányú utca. Nem lehet segítséget kérni, aztán önhatalmúlag eldönteni, hogy mi legyen. A belgák és mindazok, akik hasonló lépésen gondolkodnak, a részvételüket kockáztatják a következő európai kupaszezonban” – mondta Čeferin.

Az 52 éves sportvezető néhány nappal ezelőtt levelet küldött mind az 55 tagszervezethez, amelyben tudatta, a kontinentális sorozatokban való szereplés a befejezett bajnokságok végeredményétől függ. Ezért az idő előtt véget ért pontvadászatok kétségeket vetnének fel ennek a feltételnek az érvényességét illetően. Az állásfoglalás szerint a következő hónapokban jó eséllyel újraindulnak és július-augusztusban lezárulnak a nemzeti bajnokságok, ezért korai és jogtalan lépés ezeket befejezettnek nyilvánítani.