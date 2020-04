Háromszéken még jók a körülmények

A csőd szélére juthatnak a mezőgazdászok a szélsőséges éghajlati körülmények miatt – figyelmeztet a Mezőgazdaságért és Szövetkezésért Szövetség. Az érdekvédelmi szervezet azt is felvetette: ha a gazdák nem tudják fizetni beszállítóikat, nem tudják törleszteni a ráfordított anyagok ellenértékét, földjeik elvesztését is kockáztathatják. A helyzet főleg a déli megyékre jellemző, Háromszéken egyelőre nem szembesülnek súlyos gondokkal a mezőgazdászok.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari föderációkat, egyesületeket tömörítő szövetség április első napján küldött átiratot a hatóságoknak, kérve, hogy sürgősen dolgozzanak ki szabályozást a mezőgazdasági kultúrákat ért fagy- és szárazságkárok megállapítására, felértékelésére. Súlyos szárazság sújtja főleg a déli megyéket, a folyamat már 2019 ősze óta tart, ráadásul az elmúlt napok fagyos időjárása nagy károkat okozott az őszi gabonákban, repcében. A koronavírus-járvány további megpróbáltatások elé állítja a gazdákat, ezért fontos, hogy kártérítéseiket a lehető leghamarabb megkaphassák. A károk megtérítése a járvány miatt egy helyben topog – áll az átiratban.

Az elmúlt hideg időszak után nem jelentettek fagykárt a megyében – tudtuk meg Könczei Csabától, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől. A napokban volt terepszemlén, fagykároknak azonban ő maga sem látta nyomát, erre leginkább a repce érzékeny – magyarázta a szakember.

Pillanatnyilag jó állapotban vannak a kultúrák, egyelőre nem mutatkoznak a vízhiány jelei. De ha a következő 10–14 napban nem lesz számottevő csapadék, komoly gondok adódhatnak. A talaj mostani állapota mellett legalább harminc milliméter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként – mondta Könczei. Az igazgató azt is jelezte, a rendkívüli körülmények ellenére nincs lemaradás a tavaszi munkálatok terén. A gazdák végzik a teen­dőket, meglepően kevés terület áll műveletlenül, a tavaszi munkálatok a megszokott ütemterv szerint haladnak – értékelte Könczei.

Dr. Bartha János mezőgazdász is megerősítette: a mínusz 8–9 Celsius-fokos fagyok nem okoztak kárt a növekedésben lévő kultúrákban. A tavaszi búza még csak csírázik, nem kelt ki, annak tehát nem árthatott a hideg. Az őszi búza és a repce is még elbírja ezt a hőmérsékletet, az elültetett burgonya sem szenvedett kárt. A déli megyékben a korai burgonyával azonban baj van. Ott már 10–15 centiméteres volt a burgonya szára, azt komolyan érintette a fagy. Az ottani termelők legalább két-három hetes késéssel számolnak a betakarítás elkezdését illetően, de a mennyiség is el fog maradni az elvárttól – mondta dr. Bartha.

Szépmezőn egyelőre nincs gond a talaj víztartalmával, tűrhető a helyzet, de a tavaszi munkálatoknál oda kel figyelni, hogy ne okozzunk további vízveszteséget, mellőzni kell például a tárcsázást, helyette inkább a forgóboronát javallott használni – részletezte a szakember.

Tavaly befejezték a szépmezői öntözőrendszer első szakaszának felújítását. Ha szükséges, akár április végén, május elején is megkezdhetik az öntözést. Normális körülmények között a burgonya locsolását június elején szokták kezdeni – osztotta meg dr. Bartha.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat múlt heti jelentése szerint a pedológiai szárazság Moldvában, Dobrudzsában, Havasalföld egyes területein, illetve a nyugati térségben észlelhető a leginkább. Erdély északi, északkeleti és központi részein, Máramarosban, Havas­alföld északnyugati, déli és délnyugati körzeteiben a talaj nedvességtartalma kielégítő, több helyen közelít az optimálishoz.