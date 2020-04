Elhalasztanák a nyugdíjemelést is

A szeptemberben esedékes, 40 százalékos nyugdíjemelés elhalasztását is fontolóra veszi a kormány – állítja bizalmas értesülésekre hivatkozva a G4Media portál, amely szerint az is lehetséges, hogy csak kisebb mértékben emelik az idősek járandóságát a megadott határidőben.

A nyugdíjakat a szociáldemokrata parlamenti többség által tavaly elfogadott törvény értelmében 2020. szeptember elsejétől kellene 40 százalékkal megemelni. Ez 8 milliárd lejt meghaladó pluszkiadást jelentene az idei költségvetésből, amelyet a koronavírus-járvány által okozott gazdasági visszaesés amúgy is nagyon kibillentett, a bevételek ugyanis drámai módon csökkentek, miközben a szociális és egészségügyi kiadások ugrásszerűen megnövekedtek. Ezért lehetséges, hogy a kormány – amely egyébként már készíti a költségvetés-kiigazítást – egy kisebb nyugdíjemelést eszközöljön az idén.

A költségvetés alakulása Klaus Iohannis államfőt is foglalkoztatja, tegnapi sajtónyilatkozatában bonyolultnak minősítette a helyzetet, és átfogó, minden bevételre és kiadásra kiterjedő módosítást kért a kormánytól.

A 40 százalékos nyugdíjemelést egyébként már a világjárvány előtt is sokan megvalósíthatatlannak minősítették: az Európai Bizottság (EB), a román Adótanács, a vállalkozói szféra és a civil társadalom is többször jelezte, hogy a kiadások ilyen mértékű növekedését nem engedheti meg magának Románia. Az Adótanács az idén januárban rámutatott, hogy az SZDP törvényének betartása idén 4,6–4,8, 2021-ben 6, 2022-ben pedig 7 százaléknál is magasabbra emelné az államháztartási deficitet. Hasonló figyelmeztetést fogalmazott meg februárban az EB is, Romániáról kiadott országjelentésében rámutat, hogy a 40 százalékos nyugdíjemelés következtében 2021-ben 6,1 százalékos lenne a költségvetési hiány, és ez „nagy fenntarthatósági kockázatot” jelentene Bukarest számára.