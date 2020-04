SOK ÚJSÁG ELTŰNIK. A koronavírus-játványt a tömegtájékoztatás is megszenvedi, a reklámpiaci bevételek kiesése miatt főként a nyomtatott sajtó került kényszerhelyzetbe a terjesztőkkel, újságárusokkal kapcsolatos kiadásai és a forgalmi korlátozások miatt.

A kiadók sorra jelentik be, hogy felfüggesztik a papír alakú megjelenést, és csak online lesznek olvashatók, amíg a rendkívüli helyzet tart. Eddig a Dilema veche hetilap, a Libertatea és a Gazeta Sporturilor vasárnapi kiadása, a Ziarul Financiar, több folyóirat (köztük az Elle, Avantaje, Unica, Viva, Libertatea pentru femei, AutoBild, TVmania, NewMoney) nyomtatása állt le, a Harper’s Bazaar pedig ugyan megjelenik majd áprilisban és májusban is, de csak az interneten keresztül lehet majd megvásárolni. A mintegy 350 lap és honlap kiadóit tömörítő Transmedia szervezet (román betűszóval BRAT) szerint a járványmegelőzési rendeletek miatt az újságok reklámbevételei átlag 50, az eladási bevételeik pedig mintegy 90 százalékkal csökkentek, ezért a sajtósok (az ARCA audiovizuális egyesülettel együtt) arra kérik a kormányt, hogy az adók, illetékek elengedésével vagy elhalasztásával támogassa a médiát abban, hogy továbbra is közvetíteni tudja a hatóságok intézkedéseit és tájékoztatni tudja a lakosságot arról, hogy mi történik az országban. (wall-street.ro)

SZÉNNÉ ÉGETT A VONATON. Egy ember szénné égett holttestére bukkantak tegnapra virradóan a tűzoltók egy vagonban, amely a Brassó megyei Ágostonfalva és Alsórákos között kapott lángra és égett le. A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint a helyszínre érkező tűzoltók azt az információt kapták, hogy a vagon üres, de miután eloltották a tüzet, egy ember elszenesedett holttestére bukkantak. A vonat jegyellenőre azt mondta: nem tudott róla, hogy utas van a vonaton. A szerelvény egy mozdonyból és két vagonból állt. (Maszol)

HÁZI MASZK IS MEGTESZI. A házi készítésű védőmaszkokat minden használat után ki kell mosni és vasalással fertőtleníteni – figyelmeztet Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár, aki nem tartja rossz megoldásnak az otthon készített maszkokat, mikor hiány van a piacon. „Nincs szükség egészségügyi maszkra ahhoz, hogy megvédjék magukat és másokat..., lehet improvizálni! Ha otthon készítenek maszkot, ne feledjék kimosni, amikor hazaérnek, majd vasalással fertőtleníteni” – írta közösségi oldalán. Arafat emlékeztet, kezdetben az volt a közvélekedés világszerte, hogy csak a tünetekkel rendelkező személyeknek kell maszkot viselniük. Ennek részben a maszkhiány volt az oka, mert prioritást élvezett az egészségügyi alkalmazottak ellátása. „Az utóbbi időben azonban – tekintve, hogy tünetmentes személyek is terjeszthetik a vírust – egyre több nemzetközi hatóság ajánlja, hogy mindenki viseljen szájmaszkot, ha nyilvános helyre megy. (...) Időbe telik, amíg ezt megszokjuk, de a tapasztalatok és a rendelkezésre álló információk alapján jó lenne, ha mielőbb elkezdenénk ezt alkalmazni, függetlenül attól, hogy esetleg kinevetnek vagy furcsán néznénk ki” – nyomatékosítja Raed Arafat. (Transindex)