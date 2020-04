Gazdaságvédelmi akcióterv Magyarországon

Orbán Viktor közölte: a gazdaságvédelmi akciótervet három ütemben hajtják végre. Az elsőn már túl vagyunk – emlékeztetett –, ide tartoztak a tb-járulék-csökkentések, az egyéni vállalkozóknak nyújtott segítség és a bankhitelek törlesztésének felfüggesztése is. Az akcióterv három szakasza mindösszesen a nemzeti össztermék, a GDP 18–20 százalékát csoportosítja át, ideértve a jegybank által megindított programokat is. A 2020-as költségvetéstől a megváltozott helyzet miatt el kell térni, a költségvetési hiányt 1 százalékról 2,7 százalékra emelik. Az új szakasz öt programból áll. Az első a munkahelymegőrzésről szól: rövidített munkavégzés esetén készen állnak arra, hogy átvállalják a munkaadóktól a bérköltségek egy részét, ez a bértámogatásnak egy speciális magyar formája. A család- és nyugdíjasvédelem nevű program részeként visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, mégpedig négy részletben. Így 2021 februárjában a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egyheti nyugdíjat fognak kapni, és ez történik majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is – ismertette, úgy fogalmazva, hogy most a munkahelyeket kell menteni, de nem szabad elfelejtkezni a nyugdíjasokról, a szülőkről, nagyszülőkről sem, akiket a mostani helyzet leginkább fenyeget.

A miniszterelnök közölte továbbá: az egyik programpontban az olyan kiemelt nemzetgazdasági ágazatok szerepelnek, amelyeket újra kell most indítani. Ezek közé sorolta a turizmust, az egészség­ipart, az élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, az építőipart, a logisztikát, a közlekedést, valamint a film- és kreatívipart. A vállalatok finanszírozása érdekében kamat- és garanciatámogatott hiteleket biztosítanak magyar vállalkozásoknak összesen több mint 2000 milliárd forint értékben. A munkahelyteremtés érdekében pedig beruházásokat fognak támogatni mintegy 450 milliárd forint értékben.

A kormányfő úgy fogalmazott: Magyarország tíz év megfeszített és szívós munkával már éppen egyenesbe jött, amikor a koronavírus-járvány megérkezett Európába, és veszélybe sodorta mindazt, amiért eddig megdolgoztunk. A helyzetet igazságtalannak nevezte, jelezve: „nem tehetünk róla, de ez nem változtat azon a tényen, hogy egy komoly kihívással kell szembenéznünk”. A helyzet igazságtalan, de ez sem ad felmentést, „nem törődhetünk bele, nem fogadhatjuk el, meg kell vele küzdenünk”, a járvánnyal és a gazdasági következményekkel egyszerre – mondta.