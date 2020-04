A londoni kormányfői hivatal szóvivője vasárnap este közölte: csak elővigyázatossági lépésről van szó, amelyet Johnson orvosa javasolt, miután a konzervatív párti miniszterelnök esetében a betegség egyes tünetei meglehetősen makacsnak bizonyultak. E tünetek közé tartozik a magas láz. Az 55 éves Johnsonról március 26-án állapították meg, hogy megfertőződött a COVID-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, miután a vírus okozta betegség enyhe tüneteit észlelte magán. Az eredeti terv alapján a brit kormányfő elkülönítése péntekig tartott volna. Johnson azonban már csütörtökön bejelentette a Twitteren közzétett videóüzenetében, hogy még elkülönítésben kell maradnia, mivel nem épült fel teljesen a betegségből, továbbra is észleli a fertőzés egyes tüneteit. Carrie Symonds, Johnson várandós élettársa szombaton ugyancsak a Twitteren közzétett bejegyzésben tudatta, hogy ő is észleli magán a koronavírus-fertőzés fő tüneteit, és emiatt az elmúlt hetet ágyban töltötte.

Boris Johnson brit miniszterelnök tegnap közölte: jó hangulatban van és folyamatosan dolgozik az új koronavírus okozta betegsége miatt szükségessé vált kórházi kezelése közepette is. A Twitteren közzétett üzenetében Johnson tudatta, hogy rutinvizsgálatok céljából ment kórházba, de folyamatosan kapcsolatban áll stábjával. Betegágyából is arra intette a briteket, hogy a kormányzati útmutatást betartva maradjanak otthon, ezzel is segítve az állami egészségügyi szolgálat (NHS) életmentő munkáját.

A Downing Street már korábban bejelentette, hogy ha Boris Johnson a betegség miatt időlegesen kiesne a munkából, akkor Dominic Raab külügyminiszter venné át a napi ügyek intézését a miniszterelnök felgyógyulásáig. Az új koronavírus okozta betegségen átesett az elmúlt napokban Károly trónörökös, II. Erzsébet királynő 71 éves fia és Matt Hancock brit egészségügyi miniszter is, de ők már felépültek, kórházi kezelésre nem szorultak, és elkülönítésük véget ért.

A brit nemzet legyőzi az új koronavírus okozta járványt, ha megőrzi egységét és elszántságát – üzente az Egyesült Királyság népeihez intézett vasárnap esti televíziós beszédében a brit uralkodó, aki alig burkoltan a brit nép által a II. világháború idején tanúsított ellenálláshoz és kitartáshoz mérte a jelenlegi helyzetben szükséges magatartást. II. Erzsébet királynő kijelentette: jóllehet a nemzetre várnak még megpróbáltatások, de „visszatérnek majd a szebb napok, ismét a barátainkkal és a családunkkal lehetünk, megint találkozunk egymással”. Az uralkodó ez utóbbi kitétele – angolul: we will meet again – egyenes idézet a II. világháború egyik legnépszerűbb, We’ll Meet Again című, a háború előestéjén született hazafias dalából, amelyet Vera Lynn énekelt. A 103 éves Vera Lynn, akit a királynő négy éve a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatott, a II. világháború idején élő nemzeti intézménnyé vált Nagy-Britanniában: hol édes-bús, hol lelkesítő dalaival brit és szövetséges katonák millióiban tartotta a lelket, és azóta is az egyik legnépszerűbb brit közéleti személyiség. A vasárnap esti beszéd kiemelkedő jelentőségét jelzi, hogy a 94. évében járó királynő 68 éve ül az Egyesült Királyság trónján, de mindössze ötödször szólt nemzetéhez soron kívüli televíziós üzenetben.

Vasárnap esti üzenetében a királynő köszönetet mondott a brit állami egészségügyi szolgálat tagjainak és mindazoknak, akik mások gondját viselik, továbbá azoknak is, akik a kormány utasításának megfelelően otthonukban maradnak, ezzel is igyekezve elejét venni annak, hogy még több családnak kelljen osztoznia azok gyászában, akiknek szeretteit a járvány elragadta. Reményét fejezte ki, hogy az önfegyelem, a jó humorral vegyes elszántság és az egymás iránti megértés továbbra is a brit nemzet jellemzői közé tartozik. Jóllehet az élet az elkülönítésben időnként nehéznek bizonyulhat, az összes hit követői és azok is, akik nem tagjai egyetlen felekezetnek sem, felfedezhetik, hogy a helyzet lehetőséget is kínál a lassításra, a megállásra és a visszatekintésre, akár ima vagy meditáció formájában – fogalmazott II. Erzsébet királynő.