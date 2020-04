Az elöljáró szerint ki kell mondani, hogy Románia az elmúlt évtizedekben bűnözőket is exportált Nyugat-Európába, és ezek egy része – olyan emberek, akik odakinn is törvénytelen tevékenységből éltek – hazatért, és itt is folytatják illegális tetteiket. Sepsiszentgyörgyön ez megütközést vált ki a közösségből, mivel mindig is egy békés, nyugodt város volt, ezért az ilyen tettek elkövetői semmi jóra nem számíthatnak.

Antal Árpád emlékeztetett: a közbiztonságot illetően az önkormányzat is megfogalmazott egy felhívást a lakosság irányába, hogy jelezzék, ha törvényellenes cselekedeteket észlelnek. Erre azért is volt szükség, mert a helyi rendőrség átkerült a belügyminisztérium alárendeltségébe, a sepsiszentgyörgyi helyi hatóság közegeinek egy része már nem is a városban szolgál, más településre osztották be őket. Ez a felállás gondot okoz. A kisebb-nagyobb problémákat korábban kezelni tudták azáltal, hogy a helyi rendőrséget be tudták vetni, ez a hatóság viszont jelenleg nem áll az önkormányzat rendelkezésére. A városvezetés is a 112-t hívja közbiztonsági ügyekben, és próbálnak nyomást gyakorolni különböző intézményekre, mivel vannak olyanok, akik visszaélnek a járvány szülte helyzettel. A maga részéről folyamatosan azt kéri a hatóságoktól, hogy teljes szigorúsággal és operativitással lépjenek fel azon csoportok ellen, amelyek tagjai külföldről hazatérve betörésekre, rablásokra ragadtatják magukat a szükségállapot körülményeit is kihasználva, illetve azok ellen is, akik nem tartják be például a kijárási tilalom szabályait.

Az elöljáró ismételten felkért mindenkit, hogy amennyiben a szükségállapot szabályai ellen vétőket észlelnek, azonnal értesítsék a hatóságokat, ne csak a közösségi médián keresztül tegyék ezt nyilvánossá. A polgármester szerint kiemelten fontos, hogy a hatóságok hatékonyan fel tudjanak lépni a szabálysértők ellen, hiszen a járványhelyzet neheze még hátravan. Erre utal egyebek mellett az is, hogy Klaus Iohannis államfő is a szükségállapot harminc nappal történő meghosszabbítását jelentett be.

Újságírói kérdésre Antal Árpád elmondta: az önkormányzat felhívására kevés használható bejelentés érkezett, ezek is inkább a kijárási tilalom megszegésével kapcsolatban. Ahhoz képest, amire számított, kevés, ami lehet jó hír is, éspedig, hogy a közbiztonsággal kapcsolatban kevés gond merül fel –, de amennyiben az ellenkezője az igaz, akkor nem örvendenek, hogy a polgárok nem veszik igénybe az általuk felajánlott segítséget. A maga részéről reméli, hogy előbbi az igaz – tette hozzá.