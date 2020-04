Júliusban vizsgázhatnak a végzősök

Az iskolákban való oktatást csak a szükségállapot megszűnése után lehet majd folytatni, a nyolcadikosok országos felmérőjét és a tizenkettedikesek érettségi vizsgáját pedig valószínűleg júliusban lehet majd megszervezni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Monica Anisie oktatási miniszter hangsúlyozva, hogy az idei tanévből csak az első félév anyagát lehet számon kérni a diákokon. Az egyetemi felvételiket természetesen az érettségi után szervezik majd meg, és eltolódhat az óvodai, iskolai beiratkozások, illetve a tanári versenyvizsgák ideje is. Speciális érettségi (a sportolók, olimpikonok számára) az idén nem lesz. A pedagógusok bére sem csökken.

Az oktatási miniszter elmondta: a tanév lezárására vonatkozó elképzelés a diákok, egyetemisták, szülők és szakszervezetek különböző szervezeteivel, valamint az Európai Uniós kollégákkal való egyeztetés után körvonalazódott, és pontos dátumokat azért nem tud közölni, mert minden a koronavírus-járvány alakulásától függ. A második, negyedik és hatodik osztályosok esedékes próbavizsgáit nem tartják meg, ahogy az iskolai tantárgyolimpiákat és egyéb versenyeket is lefújták, de a diákokat a második félévben is le fogják zárni, tantárgyanként két jeggyel; osztályozni csak a március 11-e – az iskolák bezárása – előtt leadott tananyagból szabad őket.

Monica Anisie közölte: tudatában vannak annak, hogy az online oktatás nem mindenki számára elérhető Romániában, ezért is indítottak televíziós felkészítőket a végzős évfolyamok számára a közszolgálati csatornán. Az egyetemek online módon is megszervezhetik a vizsgákat, ahol pedig gyakorlati tevékenységre vagy személyes jelenlétre van szükség, azokat átütemezhetik. Végül a miniszter köszönetet mondott a koronavírussal küzdő orvosoknak, a házi oktatásba bekapcsolódó szülőknek és a „gyermekeket az iskolához kötő” pedagógusoknak, és „a türelem szép erényének” gyakorlására buzdított, kifejezve reményét, hogy együttes küzdelemmel lebírhatjuk ezt a nehéz helyzetet is.

A tárcavezető után két államtitkár is megszólalt, egyikük arról biztosította a pedagógusokat, hogy a szükségállapot idejére is megkapják a teljes munkabérüket, a másik pedig az egyetemi oktatás helyzetéről beszélt, kiemelve, hogy ezen a szinten nem okozott gondot az online üzemmód.