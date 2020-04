Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda hétfőtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Érvényesek a lejárt iratok

A sepsiszentgyörgyi személynyilvántartó közszolgálat által kiállított dokumentumok érvényessége automatikusan meghosszabbodik a szükségállapot végéig, és a lejárt dokumentumokat is érvényesnek tekintik a hatóságok az ország területén – tájékoztatott Sepsiszentgyörgy önkormányzata.

A személynyilvántartó osztály által kiállított személyi igazolványok, az ideiglenes személyi igazolványok és a lakóhelyet igazoló okiratok Románia területén a szükségállapot idején és annak lejárta után 90 napig érvényesek. Ha lejárt okiratról van szó, személyi igazolvány kiállítására vonatkozó kérést kizárólag a szükségállapot lejárta után fogadnak, függetlenül attól, hogy ez a szükségállapot ideje alatt vagy azt megelőzően történt. Kéréseket csak indokolt esetben, az irat elvesztése, lopás, rongálódás, illetve egészségügyi helyzet esetén fogadnak. Ehhez a személynyilvántartónál a 0744 816 367-es telefonszámon kell időpontot foglalni.

Tudnivalók a temetkezési segélyről

A megyei nyugdíjpénztár közlése szerint a temetkezési segély odaítéléséhez a következő iratok szükségesek: a halotti bizonyítvány másolata, a kérelmező személyazonosító okmányának másolata, a kérelmező családi állapotáról szóló okmány másolata, melyből kitűnik a rokonsági fokozat az elhunyt személlyel, adott esetben a gyámsági minőséget igazoló iratok. Be kell mutatni továbbá a temetkezési költségekre vonatkozó számlát vagy egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező viselte a temetkezési költségeket. Szükséges továbbá – esetenként – az orvosszakértő által kiállított vagy jóváhagyott orvosi dokumentum másolata (18 évesnél idősebb gyermek számára, mely igazolja annak betegségét, munkaképtelenségét), illetve olyan irat, mely igazolja, ha a halál időpontjában a 18 és 26 év közötti családtag valamilyen oktatási formát vett igénybe. A temetkezési segélyt postai úton vagy bankszámlára utalják – ha valaki az utóbbi lehetőséget választja, a kérvényhez csatolni kell a kérelmező bankszámlakivonatát. A dokumentumokat a daniela.blaga@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, emoke.szabo@cnpp.ro e-mail-címekre lehet továbbítani, telefon: 0267 310 535, 0267 318 208, 0372 716 205. További információk a www.pensii.covasna-ro.eu oldalon (az Anunț acordare ajutor deces bejegyzésnél). (dvk)

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Facebook-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozat e heti programja: ma 20 órától W. Shakespeare: Othello, a velencei mór (rendező: Bocsárdi László, 2004/2005), április 12-én, vasárnap 20 órától Samuel Beckett: Godot-ra várva (rendező: Tompa Gábor, 2005/2006).

Házhoz jönnek a mesterségek!

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ április 9-én, csütörtökön 20 órától az intézmény Facebook-oldalán (Kovászna Megyei Művelődési Központ) vetíti Kinda István néprajzkutató és Vargyasi Levente fotográfus, filmes szakember Meszesek című néprajzi dokumentumfilmjét. A Kovászna Megyei Művelődési Központ megbízásából készült kordokumentum az erdőlést, bányászatot és kohászatot ötvöző hagyományos erdei ipart, a mészégetést és az ahhoz kötődő életformát egy vargyasi „mészmester” mindennapjain keresztül láttatja.

Locsolóversíró pályázat

A húsvéti költészet felfrissítése céljából közös pályázatot hirdet a Magyar Írószövetség, a Könyvtárellátó Nonprofit Társaság, az Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális folyóiratcsalád, a Petőfi Irodalmi Ügynökség által alapított Hajónapló kulturális gyűjtőportál és a Kello Könyvkultúra Magazin.

Felkérnek minden költőt – profit és amatőrt, elhivatottat és hívatlant, elismertet és asztalfióknak verselőt –, hogy a maguk tehetségével járuljanak hozzá a locsolóvers-irodalom reneszánszához. A pályázat nyitott, azon mindenki részt vehet. A pályaművekkel kapcsolatban – a húsvéti ünnepkör, különösen a locsolkodás tematikáján belül – sem formai, sem tartalmi korlátozást nem írnak elő.

Az elkészült pályaműveket a kapcsolat@hajonaplo.ma e-mail-címre várják április 12-éig. A legjobbnak ítélt versek szerzői a KELLO könyvajándékát kapják, a legjobb vers szerzőjének a Magyar Írószövetség 50 ezer forintos pénzjutalmat ajánlott fel.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szakemberei a március 30. és április 6. közötti időszakban 245 esetet láttak el, közülük 84 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A következő esetek fordultak elő: 16 szív- és érrendszeri, 23 ideggyógyászati, 33 sebészeti, 116 belgyógyászati, 27 gyermekgyógyászati, 8 pszichiátriai, 22 ortopédiai sürgősség.

Ógyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

HÚSVÉTI BÁRÁNY. A Tega Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyieket, hogy a központi piacon – a szükséges óvintézkedések mellett – április 7-étől idén is lehet húsvéti bárányt vásárolni.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. A köztisztasági társaság az ünnepek alatt is dolgozik, a hulladékot a már megszokott program szerint szállítják el vidéken éppúgy, mint városon.

ELMARAD A TALÁLKOZÓ. A már szokásos, minden hónap második csütörtökjén megszervezésre kerülő német nyelvű törzsasztal találkozója a kijárási tilalom miatt ebben a hónapban elmarad. Információk a www.stammtisch.ro honlapon.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyében a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mail­ben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni. (dvk)

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.