A sörgyár túlélte a rendszerváltást, több tulajdonosváltást, 2009-ben azonban a gyártást beszüntették. Az egykor a legnevesebb, legelismertebb román sörmárkák közé tartozó italt az Ursus Breweries 2017-ben támasztotta fel hamvaiból, de nem itthon főzik, hanem Németországban. Ha nem csal az emlékezetem, korábban még nem ittam Azugát, de azért ismerős volt számomra a neve. A mostani habos nedű már a kül­alakjával megfogott, a letisztult grafikájú, minimalista címke krémszínű, harmonikusan simulnak belé a sötét arany betűk és a csillogó-villogó piros szalag meg az őzbak. Ha csak ebből indulnánk ki, akár kézműves sörnek is tűnhet az új Azuga, amelyet – a gyártó közlése alapján – annak is szántak. Csak halkan jegyzem meg, hogy nem kézműves sör ez, a hazai sörök közül azonban mindenképp kitűnik. Habja fehér és dús, ám gyorsan elapad, illata gabonás. Nem túl szénsavas, kissé olajosnak tűnik, jól csúszik le az ember torkán. Íze amolyan édes-kesernyés, s némi gyümölcsöt is véltem felfedezni benne. Utóíze határozottan édeskés, de a normalitás határán belül, és nyugodtan kijelenthetem, hogy jól összerakták ezt a sört.

Adatok: * gyártja: Ursus Brewe­ries * ára: 7 lej * alkoholtartalom: 5,5% *szárazanyag-tartalom: 13,1º * IBU: – * összetevők: víz, árpamaláta, komló * típus: világos sör (märzen) * színe: aranysárga * a sör pontszáma: 7,5/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Märzen. A németországi Münchenből származó lager, amelyet Oktoberfest- vagy bécsi sörként is ismernek. Neve a márciusra utal, s abból a régi gyakorlatból kapta, amely szerint március volt az utolsó olyan hónap a tavasz beállta előtt, amikor még szabad volt sört főzni. Ezt követően a märzen típusú főzetet hideg barlangokban, pincékben tárolták, s nyár végén, illetve az októberi sörfesztiválokon fogyasztották. Közepesen testes, a maláta édes ízét hordozó főzetek, alkoholtartalmuk 5 százalék vagy ennél magasabb.