Megugrott a súlyos esetek száma

A legtöbb beteg továbbra is Suceava megyében található, ahol 1322-re ugrott a fertőzöttek száma (ez egy nap alatt 194 új esetet jelent). Bukarestben 32 új eset van, a fertőzöttek száma 598. Nyolc megyében (Arad, Brassó, Kolozs, Konstanca, Galac, Hunyad, Neamţ és Temes) 100 és 200 között mozognak az igazolt koronavírusos fertőzések, a lista másik végén pedig Hargita megye található 3 esettel, Tulcea 6, Gorj pedig 7 fertőzéssel. Kovászna megyében tegnap 55 koronavírusos betegeket jegyeztek, hárommal többet, mint hétfőn.

A járványellenes intézkedések meghiúsítása miatt összesen 326 bűnvádi eljárást indítottak a hatóságok, ez 11-gyel több, mint hétfőn, a kijárási tilalom megszegését 24 óra alatt 6757 esetben rögzítették, az ezért kirótt bírságok összege megközelíti a 16,5 millió lejt.

A külföldön megbetegedett román állampolgárok száma egy nap alatt 4-gyel nőtt, ami 631 esetet jelent, az elhalálozások száma (29) azonban nem változott.

Elegendő teszt van

Továbbra is enyhe emelkedést mutat a koronavírussal fertőzött személyek száma, de nincs hirtelen megugrás, amely fennakadásokat okozzon a kórházakban, jelentette ki Nelu Tătaru egészségügyi miniszter, aki szerint a hétvégén azért jelentettek kevesebb esetet, mert kevesebb tesztet is végeztek. Elismerte: van néhány súlyos eset, vannak betegek az intenzív osztályokon, tehát halálesetek is lesznek. Ami a teszteléseket illeti, jelenleg elegendő teszt van, de két-három napos a lemaradás. Országszinten 50 központban van lehetőség a tesztek elvégzésére, de vannak kisebb kapacitásúak, ahol több napot kell várni az eredményekre.

Fertőzött újszülöttek Temesváron, lemondások Déván

Tíz újszülöttnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét a temesvári Odobescu Kórházban – közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport. Az első jelentések szerint április 1-jén 49 kismamától és ugyanennyi újszülöttől vettek mintát. A teszteket április 5-én és 6-án dolgozták fel, és tíz újszülöttnél pozitív eredményt kaptak, ellenben az összes édesanya teszteredménye negatív volt. A kisbabák is tünetmentesek, kilencet időközben már kiadtak a kórházból. Az eset miatt bűnvádi eljárást indítottak.

A dévai megyei sürgősségi kórház teljes vezetősége – köztük Silviu Didilescu menedzser és Claudiu Antal orvos igazgató lemondott, miután hétfőn a kórház szakszervezete „visszaéléssel” vádolta a vezetőséget azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a koronavírus-járvány leküzdésére hoztak. Az egészségügyi és a munkaügyi miniszternek írt levelükben kifogásolták, hogy miután március 29-én a kórház karanténba került, a vezetőség megtiltotta a személyzetnek, hogy elhagyják az intézményt, még azoknak is, akiknek teszteredménye negatív volt.

Védőmaszkok és veszélyességi pótlékok

1,1 millió háromrétegű sebészmaszkot osztanak szét a családorvosoknak a megyei egészségbiztosító pénztárakon keresztül. Az Országos Egészségbiztosító Pénztár közleménye szerint ezek a maszkok abból a 4,15 millió darabot tartalmazó csomagból származnak, amelyet a koronavírus-járvány körülményei között az eMAG internetes platformot működtető cég adományozott. Az orvosi veszélyességi pótlékot ellenben európai uniós forrásokból fedezik majd. Marcel Boloş európai uniós alapokért felelős miniszter szerint áprilistól folyósítják majd, bruttó értéke 2500 lej lesz, és tízszázalékos adót kell fizetni utána, de társadalombiztosítási járulékot nem.

A minisztérium szerint mintegy 75 ezer alkalmazott vesz részt a koronavírussal fertőzött betegek ellátásában, beleértve a mentőszolgálat alkalmazottjait, asszisztenseket és ápolókat is.

Szabályozták a támogatásokat

Véglegesítette a kormány a koronavírus-válság által sújtott vállalatok és munkavállalók számára nyújtott támogatási intézkedések végrehajtásának módszertanát – jelentette be a hétfői kormányülést követően Ionel Dancă, a miniszterelnöki kancellária vezetője, aki szerint ezzel aktiválták a gazdaság támogatására elfogadott kormányintézkedéseket. Ezek közül a kényszerszabadságra küldött alkalmazottaknak nyújtandó állami juttatást emelte ki, ami fizetésük 75 százaléka, de nem lehet több az országos bruttó átlagbér 75 százalékánál. Egy másik módszertant is elfogadott a kormány, amely a közjegyzők, ügyvédek és bírósági végrehajtók közüzemi számláinak halasztásáról szól. A banki hitelrészletek törlesztésének elhalasztására vonatkozó határozat a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép érvénybe. Több jogszabály arra kötelezi a hatóságokat, hogy egyes dokumentumokat elektronikus formában is elfogadjanak, és egy olyan határozat is született, amely lehetővé teszi az orvosok számára a távkonzultációt.

Iohannis egészségügyi reformra biztat

Ha ez a járvány véget ér, felkérem az ott dolgozókat, hogy gondoljuk újra együtt a teljes egészségügyi rendszert Romániában – jelentette ki Klaus Iohannis tegnap. Az államfő az egészségügyi világnap alkalmából távértekezleten vett részt az Egészségügyi Világszervezet európai irodája és a román egészségügyi minisztérium által megkötött kétéves együttműködési egyezmény aláírásán, és beszédet is mondott. Véleménye szerint az emberiség soha nem látott helyzetben van, hiszen a koronavírus-járvány több mint kétszáz országot érint, az általa okozott egészségügyi és humanitárius válság pedig mindenki, nem csupán a románok számára bizonyította be, hogy szilárd megelőzési, illetve sürgősségi rendszerekre, tervekre és beavatkozási eljárásokra van szükségünk. Iohannis méltatta a román hatóságok és egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, és kifejezte reményét, hogy a ma meghozott áldozatok közelebb visznek minket ahhoz a naphoz, amikor életünk visszatér a rendes kerékvágásba.

„Rossz üzenet” a kormányfőtől

A parlamenti pártok elnökeivel tartottunk megbeszélést tegnap délután, amelyen egyedül Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke nem vett részt – közölte tegnap Kelemen Hunor, aki szerint ez „rossz üzenet” egy olyan időszakban, amikor a leginkább együtt kellene működni. Az RMDSZ elnöke úgy véli, hogy most „a legjobb megoldásokat közösen tudjuk megtalálni” párbeszéddel a kormány és a parlament, illetve a parlamenti pártok között. „Félre kell tennünk minden más vitát, hiszen első az emberek egészsége, az egészségügyi rendszer működése, a segítségnyújtás a kis- és középvállalkozásoknak, munkavállalóknak és mindazoknak, akik munka nélkül maradtak. Azzal a kéréssel fordulunk Ludovic Orbanhoz, hogy miniszterelnökként és pártelnökként hetente egyszer vegyen részt egy megbeszélésen a pártelnökökkel” – mondta még.