Ők nem tartják tiszteletben sem a világjárványt, sem az emiatt hozott katonai rendeleteket, hanem rossz szokásukhoz híven folytatják a bűnözést, ezért a kormány az állampolgárok védelmét szolgáló intézkedések szigorítására kényszerül. A bűnözésből élő hazatérőket külön nyilvántartásba vették (azt nem árulta el, hogy mi alapján), és megnövelték a rendőrségi fegyverek számát is. A szükségállapot súlyosbító körülménynek számít, így aki törvényt sért, rövid időn belül bíróság elé kerül, és az ügyészek a legmagasabb büntetést fogják kérni (lopásért például hat hónaptól három évig terjedő börtön szabható ki, és ehhez egy évet adnak hozzá a szükségállapot miatt, tehát négy év is lehet az egészből). A hatóságok egyébként arra számítanak, hogy a bűnözés az ortodox húsvét (április 19-e) után fog növekedni Romániában, az országos rendőri szakszervezet vezetője, Dumitru Coarnă megítélése szerint bolti betörések, lopások, rablások egyaránt lesznek, vidéken pedig az idősek vannak kiszolgáltatott helyzetben, hiszen betörhetnek a házukba, megverhetik és kifoszthatják őket, sőt, halálos áldozatokra is számítani lehet, mert sok idős személy elszigetelt helyen él. Ugyanakkor lesznek olyanok is, akik még soha nem loptak, de az éhezés és a nélkülözés bűnözésre kényszeríti őket – vélekedett. Növeli a bajt, hogy a kijárási tilalom miatt kevesebb ember tartózkodik az utcán, így kevesebb a szemtanú is. A nép ügyvédjéhez már most rengeteg panasz érkezik a bűnözéssel kapcsolatosan, ezért az ombudsman azt kérte Marcel Vela belügyminisztertől, hogy ismertesse a rendőrség bűnmegelőzési stratégiáját. Vela szerint a hatóságok készülnek a bűnözés megnövekedésére, az elkövetők gyors kézre kerítésére, illetve súlyosabb büntetésére, kérdés viszont, hogy az eleve túlzsúfolt börtönökbe hogyan fog elférni az „utánpótlás”… (Főtér)

JÓ HÍR KISMAMÁKNAK. A szükségállapot idején véget érő gyermeknevelési szabadság automatikusan meghosszabbodik a szükségállapot végéig, anélkül, hogy a szülőknek ezt kérvényezniük kellene – közölte Violeta Alexandru munkaügyi miniszter. Ez idő alatt értelemszerűen a gyermekgondozási díjat is folyósítja az állam. (Maszol)

NÉGY IGAZGATÓT LEVÁLTOTTAK. Menesztették tisztségükből a Temes, az Arad, a Brassó és a Vâlcea megyei közegészségügyi igazgatóság vezetőit hétfőn. Egyikük – az Arad megyei Constantin Cătană – már leváltása előtt lemondott, mivel az egészségügyi miniszter fertőzési gócnak nevezte Aradot. A menesztéseket a szaktárca a járványhelyzet nem megfelelő kezelésével indokolta: többek között a koronavírus terjedését fékező intézkedéseket, a hiányos járványtani vizsgálatokat kifogásolta, és azt, hogy a menesztett igazgatók nem biztosítottak járványtani engedélyeket az intézményes vagy házi karanténban tartózkodó személyeknek.(Agerpres)