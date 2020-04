Elhúzódik a szükségállapot

Miközben mind több védőfelszerelés érkezik az országba, a koronavírussal folytatott küzdelem is egyre nehezebbé válik, több kórházat is erősebben, látványosabban ostromol a vírus. Járványtani szakértők, politikusok egyaránt figyelmeztetnek: a fertőzéshullám még nem érte el tetőfokát, az ortodox húsvét tájékára a helyzet további súlyosbodása várható.

És továbbra is rendíthetetlenül érkeznek a vörös zónákból a román állampolgárok. Bár a hatóságok szigorítani próbálják az intézményesített karantén rendszerét, valójában nehéz és elkeseredett harcot vívnak saját, gyakorta öntörvényű és felelőtlen honfitársaikkal. Számukat pontosan nem is ismerjük, a kormány illetékesei pár nappal ezelőtt mintegy kétszázezer hazatérőről beszéltek, kilátásba helyezve további kétszázezer érkezőt. Amikor Marcel Vela belügyminiszter a hétvégén a Csanád–Nagylak határátkelőhöz látogatott, a határrendészet vasárnap azt közölte, hogy az elmúlt 24 órában mintegy tízezer személy lépett be Magyarországról Romániába. Egy nap alatt tízezer, többségében hazatérő sem kevés, ám ha Traian Băsescu hétfő esti nyilatkozatát tekintjük, akkor a volt államfő adatai bizony aggasztóak: szerinte ugyanis március folyamán egymillió romániai vendégmunkás érkezett haza. Kényes politikai téma, de a kérdés megkerülhetetlen: jogszerűnek tekinthető-e a Romániában élő, adózó, egészségbiztosítási járulékot fizető állampolgárok ily mértékű veszélyeztetése?

De megnyugtató válasz híján csak az látszik, hogy az egészségügyi rendszer ostromállapota fokozódik, s tovább emelkedik a fertőzött egészségügyi dolgozók száma. A suceavai gócpontot katonai orvosok és asszisztensek irányításával próbálják felszámolni, szigorú és mindeddig példátlan intézkedésekkel, karanténba kényszerítve a teljes ottani egészségügyi személyzetet. Déván is kritikus a helyzet, lemondott a kórház vezetése, s Nelu Tătaru egészségügyi miniszter – aki a napokban egymás után keresi fel a problémás helyszíneket –, lehetségesnek tartja a kórház katonai irányítás alá vételét. Bármennyire is szokatlan, netán ijesztő, járvány idején a fertőző gócponttá váló kórházak esetében nehéz más forgatókönyvet elképzelni. Mert az egészségügyi dolgozók megfeszített munkája ellenére súlyos, tarthatatlan anomáliák bukkannak felszínre a rendszerben, s ezeken szép szavakkal, józan észre való felhívásokkal már nem lehet segíteni, szigorú intézkedések kellenek. Elgondolkodtató a temesvári Odobescu szülészeten megfertőzött tíz újszülött esete is, ott az orvosok korábban többször is szóvá tették a védőfelszerelések hiányát, s szerintük sorozatosan mulasztottak a város és a kórház liberális vezetői is.

Mostoha, nehéz körülmények között húzódik tehát május közepéig a szükségállapot. Már az is jó eredménynek számítana, ha ennyivel megúsznánk.