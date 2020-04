Nem az Ausztriában síző orvosok hozták magukkal a koronavírust

Lapunk március 25-i számában tévesen jelent meg az állítás, hogy „a hatóságok szerint a megyei kórház egyik nőgyógyásza ausztriai útjáról visszatérve hozta magával a koronavírus-fertőzést” – ezért az érintettek elnézését kérjük.

Közleményében dr. András Pál ismerteti, hogy április 2-án még pozitív volt a tesztje, jelenleg otthoni elszigetelésben várja, hogy a következő szűrés eredménye negatív legyen. Úgy érzi, az elmúlt két hétben számos igaztalan állítás látott napvilágot személyével kapcsolatban, ezért kívánja elmagyarázni, miért nem hozható összefüggésbe a nőgyógyászaton megjelent koronavírus-fertőzés az ausztriai sízésével.

András doktor ismerteti: február 29. és március 5. között a felső-ausztriai Schladmingben sízett fiával és párjával, a Waldfrieden Szállodában laktak, ahol a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint koronavírus-fertőzött személy nem tartózkodott. Az adat elérhető az osztrák járványtani táblán – írja a közleményben. Ezt követően március 21-ig mindhárman együtt voltak, párja és fia teszteredménye negatív.

Hazajövetele után március 21-ig tizenhat közeli ismerőssel találkozott, akik a találkozástól számított tizennégy napig karanténban voltak, de egyikük sem mutatott koronavírus-fertőzésre utaló jeleket, és közülük néhányan önkéntesen teszteltették magukat, az eredmény negatív lett – ismerteti dr. András Pál. Március 8–20. között a család bejárónője naponta öt órát töltött náluk, az autószerelőjével március 21-én találkozott utoljára – említett személyek és családtagjaik teszteredménye negatív.

A Gyne-Center magánklinikára – ami a dr. András Pál tulajdona – március 9–20. között minden nap bejárt, a három alkalmazott, azaz két asszisztensnő és egy ápoló jelenleg is panaszmentes. Szóban forgó klinikán említett időszakban száznegyvennyolc pácienst vizsgáltak meg, közülük senki nem mutatott koronavírus-fertőzésre utaló jeleket a kontaktustól számított tizennégy nap alatt. Kétszer ellenőriztek mindenkit, egyszer, amikor dr. András Pál tudomására jutott, hogy ő fertőzött, majd tizennégy nap lejárta után. Március 19-én és 20-án két műtétet végzett el, mindkettőben azok a kollégák segítettek, akiknek utólag negatív volt a teszteredménye és mindkét operált páciens tesztje is negatív lett a műtét után – ismerteti András doktor.

A közlemény aláírója közli, hogy április 2-án a tesztje még pozitív volt, és ha ettől a dátumtól visszaszámolunk tizennégy napot, az március 20-ra esik. Hangsúlyozza: „a jelenlegi koronavírus-fertőzésről alkotott szakmai vélemény a több mint egymillió eset kapcsán az, hogy tizennégy nap után a teszt negatív, ez alapján nekem március 19. után kellett megfertőződnöm”. Dr. András Pál arról tájékoztat, hogy az első tünetei március 21-én jelentkeztek, tizennyolc nappal azután, hogy elhagyta Ausztriát. Ez a tény ellentmond a fertőzéses folyamat ismert lezajlásának, mivel a lappangási idő maximum tizennégy nap, de általában a tünetek ötödik nap körül jelentkeznek.

A kórházi tevékenysége kapcsán leszögezi: „A nőgyógyászati osztályon nálam jelentek meg legkésőbb a tünetek, március 21-én, szombaton, minden más kollégámnál hamarabb. Az egyik kollégámnál március 18-án (szerdán) délelőtt jelentkeztek a tünetek, lázasan jött munkába, és miután megmérte a lázát (37,5), hazament.” Amennyiben március 5-én koronavírussal fertőződve tért volna haza, tizennégy nap múlva gyógyultnak kellett volna lennie, és március 22-én, illetve április 2-án nem lett volna pozitív a tesztje – hangsúlyozza. Dr. András Pál közleménye végén leszögezi: „Mindezen tények tudatában kijelenthetem, hogy senkit nem fertőztem meg, és teljesen ártatlan elszenvedője vagyok ennek a fertőzéses láncnak. Remélem, a tények részletezésével minden emberben sikerült eloszlatni a bizonytalanságot, a kételyeket, és rávilágítani arra, hogy a nőgyógyászati osztályon megjelent koronavírus-fertőzésnek semmi köze sincs a családunk ausztriai síeléséhez.”

Dr. Kese Réka szülész-nőgyógyász április 6-án tett közzé saját közösségi oldalán hasonló beszámolót, amit a vele való egyeztetés alapján szerkesztve közlünk. Kese doktornő is elhagyhatta a kórházat annak ellenére, hogy április 1-jei tesztje eredménye 2-án pozitívnak bizonyult, erre az országos szinten emelkedő betegszám miatt hozott rendelet értelmében volt lehetőség. Ennek feltétele, hogy teljesen el tudja szigetelni magát, amit meg is tett, jelenleg a szülei tömbházlakásában tölti az elkülönítés időszakát, mivel a szülei évek óta falun élnek. „Sajnos, haza nem tudtam menni, mert a hároméves lányom nem értené meg, anya miért kell bent üljön egy külön szobában.” A doktornő beszámolt arról, hogy a családjával, rokonaival, barátokkal, páciensekkel és másokkal való utolsó találkozása óta több mint tizennégy nap telt el, és tudomása szerint mindannyian tünetmentesek. Ezt és a tudományos megállapításokat figyelembe véve, valamint arra való tekintettel, hogy „a március 21-i pozitív COVID-tesztem következtében hatalmas igaz­ságtalanság ért arra vonatkozóan, hogy a megyei kórház nőgyógyászati osztályán megjelent koronavírus-fertőzést személyemhez és az ausztriai sízésünkhöz kötötték sokan, megfogalmazok néhány tényt, ami alátámasztja, hogy téves következtetés történt.”

Dr. Kese Réka részletezi, hogy abban az ausztriai sírégióban (4 Berge), ahol február utolsó napjaitól március 8-ig voltak, egyetlen igazolt COVID-19-es eset sem volt, szállásukat egy közvetítő internetes oldalon keresztül foglalták egy magánházban, nem szállodában, Mitterberg településen, ahová sízés után mindig visszamentek. Megjegyzi, hogy Ischgl, a nagy ausztriai fertőzési góc 380 km-re volt tőlük. Március 8-án, amikor elhagyták Ausztriát, még zöld zónának számított, így nem voltak kötelesek itthon elszigetelni magukat másoktól, a román–magyar határnál lévő két tiszt nem is kérdezte tőlük, honnan jönnek. Hét nap múlva Ausztriát sárga zónává minősítették. A doktornő ecseteli, hogy hat felnőtt és két gyermek társaságában voltak sízni, mindannyian tünetmentesek, március 21-én telt ki számukra a két hét izolálás. Férjével és kislányával egy autóban utaztak haza, március 22-ig együtt voltak, teszteredményük negatív, házi elkülönítésben voltak, tünetmentesek. Szüleivel, akik idősek és számos társbetegséggel rendelkeznek, naponta találkozott március 19-ig, az ő eredményük is negatív, ők is házi elkülönítésben voltak, tünetmentesek.

Dr. Kese Réka március 13-án ügyeletes volt, két műtéten vett részt kolléganőjével, aki azóta is negatív teszteredményű. Facebook-bejegyzésében fontosnak tartja megemlíteni, hogy március 14-én megünnepelték a születésnapját szűk baráti körben a családi házukban, mindannyian tünetmentesek, március 29-én lejárt az elszigetelési időszakuk. Náluk volt egy udvarhelyi orvosnő is a férjével, az ő tesztjük is negatív – szögezi le.

A munkájára kitérve Kese doktornő leírja, hogy a családtervezési rendelőben dolgozó doktornő és az asszisztens szintén nem fertőzöttek, pedig egy légtérben voltak napi hét órát. A Gyne-Center magánklinikán említett két hét alatt ötször járt, két-három órát töltött ott, a két asszisztensnő és a takarítónő tünetmentes jelenleg is. Az ott megvizsgált ötvenhárom páciens közül senki sem jelzett koronavírus fertőzésre utaló jeleket, letöltötték a tizennégy napos elszigetelési időszakot.

Dr. Kese Réka hangsúlyozza, az enyhe tünetekkel jelentkező COVID-19 fertőzés esetén a vírus kimutathatósága huszonegy nap körül van, és szerinte az ő április 2-i pozitív tesztje visszaszámlálással alátámasztja, hogy a fertőződés nem az ausztriai sízés alatt történt, hanem annak legkorábbi időpontja március 13. lehet, amikor ő már itthon dolgozott. „Én voltam az első személy a nőgyógyászati osztályról, aki kérte a tesztelését, felelősségteljesen jártam el, igazából meg sem fordult a fejemben, hogy pozitív lesz az eredmény. Jelen esetben az első pozitív teszt nem egyenértékű az első fertőzöttel. Meggyőződésem, hogy senki sem akarattal kapja el a vírust, valamint az is, hogy a pozitív tesztem által egy szélesebb körű terjedést akadályoztunk meg” – fogalmaz dr. Kese Réka.

András doktor tegnap délután arról tájékoztatott, hogy a járványtani vizsgálatot végző doktornő személyesen hívta fel és közölte, hogy lezárult az ankét, ennek eredményét elküldi a minisztériumba és egy példányt a megyei közegészségügyi igazgatóságnak, ugyanakkor ők is kapnak egy-egy példányt, amiben egyértelműen kihangsúlyozzák, hogy ennek a fertőzésnek semmi köze az ausztriai sízésükhöz.