Cáfolják a rosszindulatú híresztelést

Bálint Helga Erika azt követően fordult szerkesztőségünkhöz, hogy tudomására jutott: a közösségi média egyik zárt csoportjában azt terjesztették, ő maga lett fertőzött, s ezért arra figyelmeztették a sepsiszentgyörgyieket, hogy ne vásároljanak tőlük. A vállalkozás vezetője leszögezte, sem ő, sem munkatársai nem betegedtek meg, minden előírást betartanak, a dolgozóknak naponta C és D vitamint biztosítanak, a vásárlóknak pedig egyszeri használatos kesztyűk állnak rendelkezésükre. Boltjukban és a nagybani lerakatban egyaránt ózongenerátort működtetnek, a pénztárosok előtt átlátszó plexi lemezt is elhelyeztek az üzletben. A kosarak fogantyúját minden használat után, a hűtők fogantyúját, az érintkezési felületeket pedig naponta legkevesebb tíz alkalommal fertőtlenítik. Emellett módosult a munkaprogram is, a dolgozók kétnaponta váltják egymást, így nem is találkoznak. Támogatják az egészségügyi személyzet munkáját is, a megyei kórháznak két ózongenerátort is adományoztak április elsején – sorolta Bálint Helga Erika.