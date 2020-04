Intenzív osztályon a brit kormányfő

Tegnap délután a Downing Street szóvivője hivatalosan megerősítette, hogy Johnsonnak nincs tüdőgyulladása. Hozzátette: a kormányfő hangulata jó, állapota stabil. Boris Johnsont vasárnap este vitték be a londoni St. Thomas Kórházba, miután megfertőződött a COVID-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, és betegségének egyes tünetei meglehetősen makacsnak bizonyultak. A Downing Street hétfőn késő este jelentette be, hogy Johnsont átvitték a kórház intenzív osztályára, mivel állapota romlott.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője az intenzív kezelésről szóló hétfői bejelentésében hangsúlyozta, hogy Johnson nem szorul lélegeztetésre, csak abból az elővigyázatossági meggondolásból vitték át az intenzív osztályra, hogy ha mégis lélegeztetőgépre lenne szüksége, az a közelében legyen. Az illetékes közölte: a kormányfő – jóllehet rutineljárásként oxigént kap – továbbra sem szorul mechanikus lélegeztetésre, és önálló légzéséhez más, nem invazív jellegű segítségre sincs szüksége.

II. Erzsébet királynő folyamatos tájékoztatást kap a miniszterelnök állapotáról. A kormányfő szokásos heti audienciája az uralkodónál ezen a héten elmarad – mondta Johnson szóvivője. A miniszterelnöki feladatok ellátását Johnson felkérésére Dominic Raab külügyminiszter vette át a kormányfő gyógykezelésének idejére. A jelenlegi brit kormányban nincs miniszterelnök-helyettesi tisztség, de Dominic Raab az „első miniszter” – First Secretary of State – címet is viseli. Ez azt jelenti, hogy rangban az összes többi kabinettag felett áll, és így gyakorlatilag Boris Johnson után a brit kormány második legmagasabb rangú tagja.