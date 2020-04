Kilábalóban Ausztria

Egymást követően a negyedik napon is csökkent a koronavírus-fertőzés következtében megbetegedettek száma, ezúttal 3,4 százalékkal, vagyis jelenleg összesen 8043 beteget tartanak nyilván. Közülük 1100-an részesülnek kórházi kezelésben, 243-an intenzív osztályon vannak. Eddig összesen 12 592-en betegedtek meg Ausztriában; a legtöbb esetet Tirol tartományban (2786 fő), Alsó-Ausztriában (2043 fő) és Felső-Ausztriában (1974 fő) diagnosztizálták. Időközben 4046-an gyógyultak meg, míg 252-en estek áldozatául a járványnak, valamennyien más alapbetegségben is szenvedtek. A háziorvosok kilencven, a fogorvosok 40–65 százaléka ismét megnyitotta orvosi rendelőjét; ugyanakkor úgy érzik, cserbenhagyták őket, mivel nem juthat hozzá mindenki megfelelő védőfelszereléshez.

Közben Salzburg város vezetése úgy döntött, jövő héttől fokozatosan visszavonják a helyi óvintézkedéseket, megnyitják a parkokat és a játszótereket, és a legtöbb termelői piac is megkezdi működését. Margarete Schramböck gazdasági miniszter arra kérte a lakosságot, hogy részesítsék előnyben az ausztriai internetes áruházakat.

Egy nappal korábban Sebastian Kurz kancellár jelentette be: húsvét után kinyithatnak a kisebb üzletek Ausztriában. „Ausztriában gyorsabban és határozottabban reagáltunk, mint más országok, így lehetőségünk van arra, hogy gyorsabban kilábaljunk a válságból” – szögezte le Kurz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a húsvét hete döntő lesz abból a szempontból, hogy azt követően fokozatosan visszatérhet-e az élet a normális kerékvágásba. A kancellár kifejtette: a tervek szerint nyolc nap múlva, április 14-étől ismét kinyitnak a kisebb, 400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek, a barkácsáruházak és a szabadtéri piacok; szájmaszkot azonban továbbra is viselni kell, és csak meghatározott számú vásárló tartózkodhat azonos időpontban egy üzlethelyiségben. Május elsejétől valamennyi üzlet kinyithat Ausztriában, így a bevásárlóközpontok és a fodrászüzletek is, ugyancsak az óvintézkedések betartásával.

A vendéglátóipari egységek és a szállodák legkorábban május közepétől, fokozatosan nyithatnak ki, ennek részleteiről április végéig döntenek majd. Az iskolák pedig május közepéig folytatják az otthoni, digitális eszközök segítségével történő oktatást. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az oktatási intézményekben továbbra is működik a gyermekfelügyelet, és nem szégyen, ha a szülők igénybe veszik ezt a lehetőséget. A tanulók befejezhetik a tanévet, az érettségi előtt állók pedig letehetik az érettségi vizsgákat. Kurz arról is beszélt, hogy rendezvényeket június végéig biztosan nem tartanak. A nyári szabályozásról április végéig döntenek majd. A kijárási korlátozásokat április végéig meghosszabbítják, így továbbra is négy okból lehet elhagyni a lakást: munkavégzés, bevásárlás céljából, mások segítésére vagy rövid sétára.