A brassói háttérkórháza lett a sepsiszentgyörgyi

A szerdán 13 órakor készített jelentés szerint – ami nem érinti a járvánnyal összefüggésbe nem hozható betegek helyzetét – a koronavírussal fertőzöttek és a gyanús esetek ellátását biztosító kórházi részlegen huszonkét pozitív teszteredményű beteg és tizenhárom gyanús eset volt beutalva. Ezenkívül az intenzív osztályon kezeltek két fertőzöttet, akik közül az egyik kritikus állapota kritikus volt, de nem szorult lélegeztetőgépre, a másikat intubálták. Ugyanitt két gyanús esetet is elláttak, egyikük szintén intubált. Az említett harminckilenc páciens közül öten egészségügyi alkalmazottak.

Az elhunyt személy kapcsán a menedzser elmondta, az illető súlyos szívbeteg volt, gyanús esetként tartották számon, szerda délig nem kapták meg a teszteredményét. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, egy igazoltan fertőzött személy – mint bármilyen más betegség esetében – a törvény szerint elutasíthatja a beutalást, a kérdés, hogy van-e lehetősége megfelelően elszigetelni magát.

Lapunk kérdésére, hogy pontosan mit jelent a kórház új besorolása, hogyan készülnek fel a Brassóból érkező fertőzött betegek sebészeti beavatkozásaira, és van-e ehhez megfelelő létszámú szakszemélyzete és kellő mennyiségű védőfelszerelése a kórháznak, András-Nagy Róbert elmondta, a kedden megjelent miniszteri rendelet értelmében a sepsiszentgyörgyi megyei kórház a Brassó megyei kórház háttérintézménye lesz, aminek a gyakorlati kivitelezéséről a két megye közegészségügyi igazgatósága köt megállapodást. A Kovászna megyei gyanús eseteket és az igazoltan fertőzötteket továbbra is a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban látják el, továbbá azokat a brassói sürgősségeket is, akik esetében pozitív a vírusteszt. A más jellegű háromszéki sürgősségeket, amelyek nem tartoznak a fertőzött, illetve gyanús kategóriába, a kézdivásárhelyi kórház látja el (vagy esetenként a baróti és a kovásznai), ha egy sürgősségi eset meghaladja a kézdivásárhelyi intézmény kompetenciáját, a pácienst Brassóban kezelik – részletezte a menedzser. Ez a protokoll a szülésekre is vonatkozik majd, például egy 1400 gramm alatti újszülöttet ezután is Brassóba küldenek éppúgy, mint korábban – mondotta. Ebben az időszakban a kézdivásárhelyi kórház a sepsiszentgyörgyi megyei kórháznak lesz háttérintézménye, a sepsiszentgyörgyi pedig a brassóinak.

A harmadik átszervezési tervről van szó és ezt egy-két napon belül érvényesíteni kell – hangsúlyozza a kórházvezető. Elmondta, a legnagyobb kérdés számukra, hogy a nőgyógyászati ügyeletvonalat milyen formában tudják lábra állítani, és miként biztosítanak elkülönítő helyiségeket a sebészeti beavatkozást igénylő pozitív teszteredményű betegeknek. Nem a gyanús esetekről beszélünk a brassói pácienseket érintően, hanem a pozitívakról, akiknek más patológiája is van – hangsúlyozta. A védőfelszerelések, eszközök tekintetében a menedzser bízik abban, hogy a pluszfeladattal jobb ellátás is jár ebben a tekintetben, folyamatosan közlik a szükségleteiket, szerdán arról is kaptak értesítést, honnan vásárolhatnak maszkokat, védőfelszereléseket.

A sepsiszentgyörgyi megyei kórháznak a járvány időszakára vonatkozó besorolását András-Nagy Róbert jónak tartja, szerinte a kórházak közötti együttműködéssel, a járványhoz kapcsolódó esetekkel járó feladatok pontos leosztásával jobban és hatékonyabban lehet megszervezni az ellátást.

A Háromszék kérdésére, hogy mi az eredménye annak a járványtani ankétnak, amit annak érdekében készítettek, hogy kiderítsék, honnan indult el a fertőzés a megyei kórházban, András-Nagy Róbert elmondta, szerda délig nem kapott értesítést a kivizsgálás következtetéseiről.