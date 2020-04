Visszavonul a tornyok meghódítója

Bíró Lászlóval, a sepsiszentgyörgyi Bi-Turn Cons Kft. tulajdonosával, vezetőjével A tornyok szerelmese címmel a Háromszék 2008. július 30-i számában jelent meg interjúm. Most ismét beszélgettünk, sőt, tornyot is másztunk. Magam is szeretek toronyba mászni, elsősorban a szép kilátásért. Legtöbbször csak a harangokig juthattam, kétszer azok fölé is, a toronyóra lapja mögé. Ezúttal Bíró László a sepsiszentgyörgyi vártemplom tornyának lanternájába vitt fel. Akkor annyira fújt a szél, hogy nem sikerült a gömböt leszerelnie, de másnap – akkor is volt szélmozgás, de enyhébb – a szakember mintegy két és egynegyed óra alatt leszerelte a 65 cm átmérőjű, ezüstre festett vörösréz gömböt, melyből régi iratok és pénzérmék kerültek elő.

Bíró László az első tornyot szülőfalujában, Homoródszentmártonban javította 1975-ben, húszéves korában. A második az ürmösi unitárius templom volt. Brassóban dolgozott, ürmösi kollégái mesélték, hogy valaki elkezdte a javítást, majdnem leesett, s otthagyta a tornyot kötelestől. Ő kijavította. A nagy lehetőség az 1977-es földrengés után adódott, ugyanis sok torony megrongálódott, és két évig megengedték azok helyreállítását. Háromszéken az első munkája 1977-ben a kilyéni református templom volt.

A szakember kétszer is veszélyes helyzetbe került. Kisborosnyón 1978-ban teljesen újra kellett fedni a tornyot. Felkötötte a kötelet a kicsi gömb aljára, két napon át tornászott, amíg a sisakról a bádogot lefejtette, végül, amikor a gömböt szerelte le, összerogyott alatta a szerkezet, kiderült, hogy a fa teljesen elkorhadt. Azóta többször is jól megrángatja a kötelet, hogy érezze, biztonságos-e. Kézdimárkosfalván ráült a gömbre, hogy a csillagot lefesse, s alatta szétporladt a gömb. Különben ott találta a legépebben megmaradt iratokat, 1892-ből, melyek egy leviaszozott pezsgős üvegben voltak.

Érdekesség, hogy a barcaújfalusi evangélikus toronygombban talált papírokon megörökítették, milyen módszerrel választották ki az építőt. A jelentkező vállalkozók közösen megegyeztek, mennyi pénzért lehet a munkálatot elvégezni, s ebből licitáltak, árlejtéssel választották ki a kivitelezőt. A győztes kivitelező 29 százalékos árengedménnyel építhetett.

Bíró László egész Erdélyben és Magyarországon is dolgozott. Budapesten a legnagyobb tornya a Szent Erzsébet plébániatemplom volt. Egy magyarországi vállalkozó nekifogott, felállványozta, tíz év alatt azonban nem tudta megoldani azt a munkát, amit ő végül szűk két hónap alatt elvégzett.

Bíró László elmondta, már egy ideje foglalkoztatta a visszavonulás gondolata. A sepsiszentgyörgyi vártemplom tornyán már járt, 1987-ben javította, a gömböt azonban akkor nem szerelte le, csak lefestette. Most utolsó kihívásként vállalta a feladatot, a gomb restaurálását és a torony újrafödését.